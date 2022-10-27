«Будет набирать обороты»: Путин заявил о глобальном переходе на расчёты в нацвалютах из-за подрыва доверия к доллару

Использование Соединёнными Штатами доллара в качестве политического оружия дискредитировало институт международных финансовых резервов, считает президент России Владимир Путин. По его словам, действия США стали «огромной ошибкой» и подорвали международное доверие к американской валюте. На этом фоне в обозримой перспективе всё больше государств мира будут стремиться к независимости своих финансовых систем, уверен российский лидер. В частности, согласно его мнению, многие страны начнут активнее переходить на расчёты в нацвалютах. Владимир Путин также заявил о неудавшихся планах Запада обрушить экономику России. Как подчеркнул президент, пик трудностей, связанных с санкциями, уже пройден.

Попытки Вашингтона использовать доллар в качестве инструмента давления на другие страны в борьбе за свои политические интересы стали «огромной ошибкой со стороны Штатов». Об этом в четверг, 27 октября, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, своими действиями США сами подорвали международное доверие к американской валюте.

«Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты, да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценил за счёт инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе — цап-царап — прикарманил наши золотовалютные резервы», — рассказал Путин во время выступления на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил президент, после заморозки Западом российских активов многие страны всерьёз задумались о целесообразности хранения своих резервов в долларах. На этом фоне в обозримой перспективе всё больше государств будут стремиться к независимости своих финансовых систем, в том числе за счёт широкого использования национальных валют в торговле.

«Переход к расчётам в национальных валютах будет активно набирать обороты — неизбежно. Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но они будут укрепляться, и такие расчёты, безусловно, постепенно станут доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира», — добавил глава государства.

Аналогичную позицию ранее озвучивал и премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, переход на расчёты в национальных валютах должен стать один из главных компонентов финансового суверенитета страны. При этом сам процесс мировой дедолларизации стартовал давно, однако именно санкционная политика западных стран укрепила к нему интерес, отмечал глава кабмина.

«Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд, он требует последовательной многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчётов», — заявлял Мишустин.

По данным Федеральной таможенной службы, за последнее время доля доллара во внешнеторговых контрактах России уже сократилась на 40%, а использование евро снизилось примерно на треть, пишет РИА Новости. Одновременно в договорах серьёзно возросла роль юаня, турецкой лиры, иранского риала, индийской рупии, казахтанского тенге, арабского дирхама.

РИА Новости

© Александр Демьянчук

Любопытно, что на фоне увеличения расчётов в нацвалютах России с Китаем летом 2022 года юань на Московской бирже впервые за всё время наблюдений опережал доллар и евро по объёму дневных торгов. Такая динамика стала прямым следствием проходящей в стране дедолларизации, о чём RT рассказал первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

«Кратно объём торгов будет увеличиваться по валютам дружественных нам стран, однако именно юань будет доминировать в расчётах. Это связано с тем, что мы постепенно отходим от доллара и евро в торговых операциях. В текущих условиях наша главная задача — диверсифицировать финансовые потоки и развивать систему оплаты в собственных валютах», — отметил Торосов.

«Блицкрига не состоялось»

Как заявил Владимир Путин во время своего выступления, даже в нынешних условиях жёсткого конфликта Россия, будучи самостоятельной и самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. По мнению президента, подобные проявления ксенофобии, как американо -, франко-, англо- и германофобия являются такими же формами расизма, как русофобия и антисемитизм.

«Просто нужно чётко понимать, что есть два Запада: …Запад традиционных, прежде всего христианских, ценностей, свободы, патриотизма, богатейшей культуры, теперь уже и исламских ценностей тоже… Этот Запад нам в чём-то близок, у нас во многом общие, ещё античные корни даже. Но есть и другой Запад — агрессивный, космополитический, неоколониальный, выступающий как орудие неолиберальных элит. Именно с диктатом этого Запада Россия, конечно же, никогда не смирится», — подчеркнул Путин.

Как напомнил глава государства, в течение долгого времени Москва пыталась выстроить отношения с ведущими западными странами, но в ответ получила отказ. Более того, результатом стало постоянно растущее давление на Россию и создание очагов напряжённости у её границ.

По словам президента, своими действиями Запад попытался сделать Россию более уязвимой и превратить в инструмент для достижения своих геополитических целей. Впрочем, реализовать этот план так и не удалось.

«Тех, кто не подчиняется этому давлению, не хочет быть таким инструментом, — против них вводятся санкции… экономические ограничения, перевороты готовятся… А в конечном итоге, если не удаётся вообще ничего сделать, цель одна — уничтожить, смахнуть с политической карты. Но не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий», — добавил президент.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Владимир Путин также отметил, что неудачу потерпела и санкционная политика Запада против Москвы. Так, по словам президента, недружественные страны рассчитывали добиться обвала российской экономики, но «этого блицкрига не состоялось».

Как рассказал глава государства, по итогам 2022 года инфляция в России составит около 12%, а в I квартале 2023-го опустится до 5%. Между тем в ряде европейских государств темпы роста потребительских цен уже перевалили за 20% в годовом выражении, добавил Путин.

Кроме того, по его словам, безработица в России сократилась до 3,8% и сейчас остаётся ниже, чем до пандемии коронавируса (4,7%). В свою очередь, дефицит бюджета и государственный долг также будут сохраняться на более низких уровнях по сравнению с еврозоной, США и Британией.

«Спад экономики у нас будет в этом году где-то на 2,8—2,9%. Но промышленное производство (обработка) примерно на прежнем уровне остаётся, строительный сектор вырос более чем на 5% за восемь месяцев текущего года, сельское хозяйство выросло в два раза, и тенденция нарастает. У нас увеличивается объём кредитования… высокая устойчивость банковской системы», — подчеркнул Путин.

В целом, по словам российского президента, «пик трудностей, связанных с валом ограничений и санкций, пройден». Похожей точки зрения придерживаются и опрошенные RT специалисты.

Так, например, согласно оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, нынешнюю ситуацию в экономике России можно охарактеризовать, как стагнацию, однако ни о каком масштабном спаде речи не идёт.

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«Скорее всего, в 2023 году ситуация сохранится такой же, хотя, вероятно, чуть замедлится рост жилищного строительства, улучшатся розничные продажи и немного снизится инфляция. Основными драйверами роста по-прежнему останутся добывающая промышленность и сектор углеводородов. Экспорт России будет переориентирован в течение двух ближайших лет на восточные и южные направления вместо западных», — предположила Мильчакова.

По её словам, после 2023-го рост ВВП России должен возобновиться и будет ежегодно составлять 2,5—3,2%. Инфляция при этом уже в следующем году должна опуститься до 5—7%. Вместе с тем динамика восстановления экономики будет зависеть и от внешних факторов, считает финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Текущее положение дел в экономике России на фоне масштабных внешних ограничений лучше и устойчивее, чем планировалось в первой половине года. По оптимистичны прогнозам, адаптация и восстановление начнутся примерно через два года. В более пессимистичном варианте период может растянуться на три года из-за глобальной рецессии в мире. В случае же отмены санкций и улучшения геополитической ситуации, восстановление произойдет гораздо раньше», — заключил собеседник RT.