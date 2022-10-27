«Опасаются отказа партнёров»: что стоит за призывом США к союзникам по НАТО сохранить единство и поддержку Украины

Вашингтон призвал страны НАТО к дальнейшей поддержке Киева в свете проведения Россией СВО, а также предупреждений Москвы о возможности применения украинскими властями «грязной бомбы», которые США считают необоснованными. Ранее Вашингтон поставил на Украину два первых ЗРК NASAMS. Помимо Штатов, поддержку Киеву оказывают и другие страны НАТО. В частности, украинская сторона заявила, что Германия намерена увеличить военную помощь Украине до €2 млрд в 2023 году. Польша сообщила, что уже выделила 1% своего ВВП на эти цели. По мнению экспертов, призыв США к своим союзникам означает, что в Вашингтоне опасаются отказа партнёров от помощи Украине на фоне сообщений о её планах применить «грязную бомбу». Аналитики также отмечают, что страны НАТО не в состоянии значительно нарастить военную поддержку Киеву.

Вашингтон призвал страны НАТО к дальнейшей поддержке киевского режима в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом «грязной бомбы», которые Соединённые Штаты считают необоснованными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонных переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Госсекретарь призвал к сохранению союзниками единства и поддержки Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, зверств и ложной риторики вокруг так называемой грязной бомбы на Украине», — говорится в сообщении, размещённом на сайте Госдепа.

Ранее в американской компании Raytheon Technologies сообщили, что поставили на Украину два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, развёртывание которых уже идёт. Об этом заявил гендиректор корпорации Грег Хейес в интервью телеканалу CNBC.

Вашингтон и Киев также обсудили следующий пакет военной помощи.

«Провёл продуктивную беседу со своим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Ценю чёткую позицию США не поддаваться на провокации и проявлять нулевую терпимость к шантажу. Также обсудили следующий пакет помощи США на нужды в сфере безопасности для Украины. Подробности позже», — сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

Оружие для киевского режима

Напомним, помимо США, многие страны НАТО активно оказывают военную поддержку украинскому режиму. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев и Берлин договорились об увеличении военной помощи Украине.

«Германия предложит увеличить размер военной помощи Украине до €2 млрд в 2023 году. Я выразил благодарность за эту инициативу на встрече с министром финансов (ФРГ. — RT) Кристианом Линднером. Мы также обсудили дальнейшую финансовую помощь», — написал он на своей странице в Twitter.

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Кроме того, Берлин пообещал в ближайшие дни передать украинскому режиму новые РСЗО MARS и четыре гаубицы типа Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Киев.

Масштабную поддержку киевскому режиму оказывает и Польша. Как заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Варшава потратила на это около 1% ВВП страны, став вторым крупнейшим донором украинской армии после Соединённых Штатов.

О намерении продолжить оружейные поставки на Украину сообщила Норвегия. С таким заявлением выступил первый замглавы МИД страны Эйвинд Вад Петерссон. В сентябре отмечалось, что Осло передаст Киеву около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, а также приборы ночного видения.

На прошлой неделе и генсек альянса Йенс Столтенберг объявил, что НАТО в ближайшее время поставит на Украину сотни единиц оборудования для борьбы с беспилотниками.

При этом Киев считает, что союзники должны наращивать свою помощь. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 октября во время своего обращения к жителям страны, киевским властям необходимо «удержать максимальную мобилизованность» своих партнёров и не позволить «врагу расколоть глобальную продемократическую коалицию».

Позже Зеленский заявил, что ожидает поставок систем противовоздушной обороны из Италии, Франции, Германии и других стран. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera. Напомним, Германия уже поставила на Украину первую из четырёх обещанных систем ПВО IRIS-T, Испания планирует передать киевскому режиму четыре комплекса противовоздушной обороны HAWK. Кроме того, Украина намерена получить и франко-итальянский ЗРК SAMP/T.

ЗРК NASAMS

Gettyimages.ru

© Michel Porro

«Вооружений у них почти не осталось»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин, действия США и НАТО по накачиванию Киева оружием, а также соответствующие планы свидетельствуют о желании Запада продолжать эскалацию конфликта.

«Для Вашингтона важно, чтобы интенсивность военной помощи Украине не ослабевала, особенно в условиях, когда фактически запасы боеприпасов, вооружений и военной техники тают на глазах. К тому же сейчас наступил период, когда союзники США ставят под сомнение необходимость таких масштабов военной помощи и помощи вообще. Более того, подобные настроения наблюдаются и у части политического истеблишмента США. В Европе же всё чаще звучат голоса о мирных переговорах», — заявил Подберёзкин в комментарии RT.

По его словам, Вашингтону перед выборами в конгресс ни в коем случае нельзя признавать, что его политика, связанная с украинским кейсом, оказалась по большому счёту провальной.

«Эскалация конфликта, которая произошла из-за накачивания США и их союзниками оружием киевского режима, привела лишь к истощению американских ресурсов военной техники и аналогичных запасов в Европе, колоссальным потерям среди ВСУ, гибели мирных жителей и росту военных рисков», — констатировал аналитик.

По мнению Подберёзкина, призыв США к своим союзникам продолжить помогать Киеву также означает, что в Вашингтоне «опасаются отказа партнёров» от помощи Украине на фоне сообщений о её планах применить «грязную бомбу».

«Кроме того, это предупреждение России американцы сознательно игнорируют», — сказал эксперт.

Белый дом

AP

© Nathan Howard

Подберёзкин считает, что, несмотря на призыв Вашингтона, его союзники не могут значительно нарастить военную поддержку Киеву.

«Судя по последним оружейным поставкам Запада и соответствующим планам США, масштабы такой помощи в последнее время значительно уменьшились. Дело в том, что запасы оружия как в США, так и в странах их союзников иссякают. Ни Вашингтон, ни Берлин, ни Варшава не могут предоставить столько, сколько хочет украинский режим. Речь идёт сейчас лишь о единицах РСЗО, а не о сотнях и даже не о десятках», — полагает аналитик.

При этом поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS и HAWK со стороны Запада не смогут в значительной степени укрепить систему ПВО Украины, уверен Подберёзкин.

«Теми количествами этих ЗРК, которые поставляются, можно лишь прикрыть отдельные населённые пункты или объекты, но не более того, их при всём желании невозможно растянуть по всей территории Украины», — заявил он.

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Военный эксперт Иван Коновалов придерживается схожей позиции. По его мнению, тех экземпляров зенитно-ракетных комплексов, которые Запад готов поставить на Украину, будет недостаточно, «чтобы что-то защитить на стратегическом направлении».

«Например, две батареи по 12 комплексов могли бы в этом хоть как-то помочь, но единичные ЗРК от США и их союзников погоды не сделают. Что же касается комплексов HAWK, то они достаточно старые, и сейчас при наличии современных ракетных средств перехват с их стороны маловероятен. Ощущение такое, что американцы просто хотели избавиться от этих ЗРК и вместо того, чтобы списывать, намерены их направить на Украину», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Коновалов также считает, что, несмотря на призыв Вашингтона к своим союзникам, они не в состоянии оказывать Киеву более масштабную поддержку.