«Европа вынуждена следовать курсу США»: о чём говорят заявления политиков в ЕС о мирных переговорах на Украине

Украина должна сама определять сроки и условия начала переговоров с Россией, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что ЕС оказывает Киеву финансовую и военную помощь, чтобы украинскому режиму не пришлось идти на уступки РФ. Ранее о необходимости диалога говорили президент Франции Эммануэль Макрон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом украинская сторона отказывается возвращаться к прерванному переговорному процессу с Москвой. По словам аналитиков, Киев полностью зависит от Вашингтона, поэтому решение будет принимать не Украина, а США, которые на данный момент не заинтересованы в диалоге.

Киев должен сам решать, когда и на каких условиях ему следует проводить переговоры с Россией, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Украина — суверенное государство, и именно она должна определить, когда ситуация приведёт её к этому (переговорам с РФ. — RT), какими будут параметры соглашения о мире, о безопасности», — заявил он в эфире радиостанции France Inter.

По его словам, «ни Европейский союз, ни «Большая семёрка», ни США не вправе решать, с какими пунктами должны согласиться украинцы и на какие уступки украинцы должны пойти». При этом Шарль Мишель добавил, что ЕС делает всё, чтобы Киеву не пришлось идти на уступки.

«Мы оказываем огромную поддержку украинцам в финансовом, военном и политическом отношении», — отметил политик.

Ранее о возможности достижения мира на Украине в ходе переговорного процесса высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Мир в перспективе возможен, в какой-то момент он придёт», — заявил он, выступая на открытии международного форума «Воззвание к миру».

Французский лидер добавил, что переговоры станут возможны, когда украинская сторона определится с условиями, на которых она готова их вести. По его мнению, мирное урегулирование конфликта должно быть достигнуто на условиях Киева.

«В определённый момент, с учётом событий, когда украинцы и их лидеры определятся с условиями, будет возможно выстраивание мирного соглашения с другой стороной», — отметил Макрон.

Французский лидер делал такие заявления и ранее. Так, 12 октября в интервью телеканалу France 2 он сказал, что на определённом этапе переговоры будут необходимы.

«В какой-то момент понадобится, чтобы все причастные стороны снова сели за стол переговоров… Это будет в интересах как Украины, так и России», — констатировал Макрон.

Он также подчеркнул, что Украине «нужно будет пойти» на этот шаг, даже несмотря на декларируемую Киевом невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Вести переговоры не значит чем-то поступиться», — заявил Макрон.

«Вернуться за стол переговоров»

В середине сентября о необходимости начать диалог заявлял и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз заинтересован в том, чтобы мирные переговоры по Украине начались как можно скорее, но решать этот вопрос должно украинское руководство.

При этом в Киеве к переговорному процессу с Россией сейчас не готовы. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании вести диалог с РФ, пока страну возглавляет Владимир Путин. Также он утвердил ранее принятое решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности диалога с российским лидером.

Россия, со своей стороны, от диалога с Украиной не отказывается. 30 сентября российский лидер призвал киевский режим прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано», — заявил Путин.

Президент России Владимир Путин

kremlin.ru

© Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В то же время он подчеркнул, что обсуждать статус ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, жители которых проголосовали на референдуме за присоединение к России, Москва на возможных переговорах не намерена.

«Выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан, Россия его не предаст. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением — и никак иначе. Только таким может быть путь к миру», — заявил президент РФ.

В свою очередь, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС напомнил, что РФ никогда не отказывалась от переговоров — Киев сам прервал их. Причём сделано это было «явно по указке западных кураторов».

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«Он (Киев. — RT) был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс», — рассказал Полищук.

Дипломат также назвал «абсолютно неконструктивной» позицию Зеленского, запретившего вести переговоры с Путиным.

«Она лишена здравого смысла и не отвечает интересам самой Украины. Чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причём не в пользу Киева», — отметил Полищук.

Напомним, делегации РФ и Украины провели несколько раундов переговоров в феврале, марте и апреле, однако затем диалог был приостановлен по инициативе Киева. Как отметил в июне глава российского МИД Сергей Лавров, Запад не позволяет Украине вести переговоры.

«Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс», — заявил он.

«Европа вынуждена следовать курсу США»

По словам аналитиков, позиция ЕС относительно того, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях начинать переговоры, является лицемерной, поскольку Киев несамостоятелен в принятии решений.

«Киев вообще не решает этот вопрос. Этот вопрос решается в Госдепе, Пентагоне и Белом доме. Американцам никто не будет перечить», — заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле

РИА Новости

© Сергей Карпухин

Слова Шарля Мишеля и других европейских политиков о необходимости диалога не следует воспринимать как желание немедленно начать переговоры для прекращения боевых действий, говорит аналитик. В действительности Запад хочет провести переговоры на выгодных для Киева и себя условиях, для чего продолжает оказывать Украине финансовую и военную поддержку, чем затягивает конфликт, отметил Брутер.

«Цель Запада заключается в том, чтобы оказывать помощь Украине до тех пор, пока не проиграет Россия. Об этом на прошлой неделе говорил наш посол в США Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон предлагает начать переговоры на нескольких условиях. Среди них — вывод российских войск с территории Украины, остановка СВО и уплата репараций. Это и есть переговорная позиция Запада. И это нас, конечно, не устраивает», — подчеркнул политолог.

При этом эксперты отмечают, что Евросоюз, несмотря на то что конфликт на Украине сильно вредит его экономике, не может предпринять самостоятельные шаги для скорейшего начала переговоров, поскольку европейская политика фактически определяется в США.

«Экономика ЕС — это то, чем в Вашингтоне готовы пожертвовать ради достижения своих целей на Украине. Сама Европа несамостоятельна в своих действиях относительно Украины, потому что политику за них определяет Вашингтон. Европа вынуждена следовать курсу США. Так что она и дальше будет разрушать свою экономику, но никаких самостоятельных шагов делать не станет», — заявил Брутер.

Сходной позиции придерживается руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. В беседе с RT он констатировал, что Брюссель не может отказаться от общей с США политической линии по украинскому кризису.

«ЕС несамостоятелен в своих решениях. Он фактически следует евро-атлантической политике, которую формируют США. Изменить эту линию Брюссель не в силах. Никакого плана Б у них нет. В Европе не станут давить на Киев для начала переговоров, пока не изменится политика США», — заключил аналитик.