Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что Киев прервал переговорный процесс с Россией по указке западных стран, которым не нужен мир на Украине.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Полищук подчеркнул, что Россия всегда была настроена на диалог с Украиной, а в конце февраля ответила на просьбу украинских властей начать переговоры.

«Он (Киев. — RT) был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности», — указал собеседник агентства.

Полищук отметил, что Украина прервала переговоры, когда приемлемые очертания договора начали выстраиваться.

«Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен», — сказал он.

Как ранее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, установление «самого худшего мира» на Украине будет лучше «продолжения войны».

30 сентября российский лидер призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.