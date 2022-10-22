«Установка на затягивание конфликта»: как США препятствуют возобновлению переговоров между Украиной и Россией

США убедили власти Украины в возможности победы над Россией на поле боя, поэтому конфликт будет продолжаться, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров. Такое мнение высказал постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. В руководстве Украины сегодня заявляют о невозможности диалога с РФ и критикуют тех западных партнёров, которые призывают Киев возобновить переговорный процесс. В Москве отмечают, что Вашингтон старается переложить ответственность за отсутствие диалога на РФ. По мнению экспертов, возобновление переговоров в ближайшее время маловероятно из-за действий Киева. Однако на Западе отношение к ситуации будет постепенно меняться, что может заставить Украину скорректировать свою позицию, считают аналитики.

Соединённые Штаты препятствуют мирным переговорам между Россией и Украиной, убеждая Киев в возможности победить на поле боя, считает постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, навязываемая Вашингтоном перспектива ведёт только к увеличению жертв конфликта.

«США убедили киевский режим в том, что Украина может каким-то образом победить Россию на поле боя. Это огромная трагедия для обеих наших стран, так как бессмысленных смертей будет всё больше, пока Вашингтон не прикажет Киеву сесть за стол переговоров», — написал дипломат в Twitter.

Категорическое отрицание

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании вести какие-либо переговоры с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. После чего Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности диалога с российским лидером.

Между тем в Киеве обратили внимание на то, что всё больше представителей Запада начали высказываться за необходимость возобновления переговоров. В администрации Зеленского такую трансформацию взглядов подвергли резкой критике. Так, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для газеты The Washington Post 20 октября осудил тех, кто пытается принудить руководство страны к миру.

«Его (Кремля. — RT) «полезные идиоты» на Западе всё громче и громче призывают к миру. К сожалению, судя по всему, некоторые к этим голосам прислушались. Бывшие и действующие политики и влиятельные бизнесмены призывают вести с Кремлём переговоры», — возмутился Ермак.

Здание офиса президента Украины в Киеве

Gettyimages.ru

© Sean Gallup

По его словам, сначала западные политики продвигали нарратив, что «Украина должна сдаться, чтобы Европа не замёрзла», а теперь, что «Украина должна прекратить освобождать свои территории, чтобы предотвратить новую мировую войну». Ермак подчеркнул, что Киев не пойдёт на поводу у тех, кто продвигает такую идею. После этого он призвал партнёров не дать «ввести себя в заблуждение» высказываемой РФ готовностью к диалогу.

Ранее о необходимости возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой заявил ряд европейских политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона.

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«В какой-то момент понадобится, чтобы все причастные стороны снова сели за стол переговоров… Это будет в интересах как Украины, так и России», — заявил он 12 октября в интервью телеканалу France 2.

Французский лидер также подчеркнул, что Украине «нужно будет пойти» на этот шаг, даже несмотря на декларируемую невозможность переговоров с Путиным. «Вести переговоры — не значит чем-то поступиться», — пояснил Макрон.

На необходимость диалога указал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 14 октября в эфире радиостанции Kossuth он отметил, что возобновление переговоров отвечает в том числе и европейским интересам. По его мнению, это позволит отойти от санкций, что принесёт региону экономическое облегчение.

За поддержание диалога с Россией высказались и в Финляндии. С точки зрения президента страны Саули Ниинистё, выступившего 18 октября на семинаре Rose-Roth по вопросам безопасности парламентской ассамблеи НАТО, таким образом можно избежать дальнейшей эскалации конфликта.

«В ситуации, когда Украина и Россия не могут разговаривать друг с другом, окружающие их крупные державы должны начать дискуссии... чтобы попытаться спасти мир от эскалации», — приводит его слова РИА Новости.

Американское содействие

Между тем в США считают, что момент для переговоров России и Украины пока не настал, и ответственность за это якобы лежит исключительно на Москве.

«В действиях России нет ничего, что указывало бы на желание вести добросовестные переговоры... Россия должна показать, что готова вести диалог и взаимодействовать в духе доброй воли», — заявила на брифинге 18 октября заместитель госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

До тех пор Вашингтон намерен и дальше оказывать Киеву «чрезвычайную помощь», как в области безопасности, так и в экономической и гуманитарной сферах, сказала она.

Аналогичный тезис в интервью телеканалу ABC 20 октября озвучил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он выступил с утверждением, что российское руководство сегодня якобы не заинтересовано в «содержательных переговорах». США же, по словам госсекретаря, стараются поддерживать Украину с тем расчётом, чтобы в будущем Киев имел как можно более сильную позицию в переговорном процессе, если таковой возобновится.

В МИД РФ считают несостоятельными заявления США об отношении Москвы к переговорам. Во время брифинга 20 октября официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Вашингтон, накачивающий киевский режим оружием, не имеет права учить Москву добросовестному ведению диалога.

«Вашингтон… затягивает конфликт и делает его максимально кровопролитным уж точно не из желания использования дипломатии в качестве какого-то ориентира… Поэтому не Россия, а именно США, киевский режим должны продемонстрировать свою способность, готовность к добросовестному ведению переговоров», — подчеркнула дипломат.

Стоит отметить, что Россия не раз заявляла, что готова возобновить диалог с Украиной. В частности, 14 октября на это указал Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Мы всегда говорили, что мы открыты (к переговорам. — RT)… Если они (украинские власти. — RT) созреют до этого, пожалуйста», — сказал президент.

При этом он напомнил, что Киев проявлял интерес к переговорам и даже выдвигал заслуживающие внимания предложения, пока Россия не отвела свои войска от украинской столицы.

«Всё, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало», — констатировал Путин.

Переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле

AP

© Turkish Presidency

Предвыборные оправдания

По мнению доцента МГУ Бориса Межуева, нынешняя администрация США, убеждая Киев в возможности победы на поле боя, одновременно пытается в этом убедить и собственных избирателей. Эксперт подчеркнул, что ноябрьские промежуточные выборы в конгресс и усиливающаяся критика беспрерывного снабжения Украины деньгами заставляют Белый дом идти на эскалацию конфликта в надежде хоть на какой-то результат, который можно было бы записать себе в актив.

«После позорного вывода войск из Афганистана демократам нужно во что бы то ни стало реабилитироваться. Изначально под эту цель была выбрана Украина, руками которой они хотели нанести поражение своему геополитическому противнику в лице России, чтобы компенсировать предыдущую крупную внешнеполитическую неудачу. Однако всё, чего они добились своим раздуванием конфликта, это укрепления партии республиканцев, которые сейчас пользуются ситуацией, критикуя власти за растрачивание денег налогоплательщиков», — пояснил собеседник RT.

Он также предположил, что риторика Вашингтона относительно поддержки Киева после выборов в конгресс изменится и возобновление переговоров России и Украины снова станет реальным.

«В США усиливается критика того, что администрация Байдена не использовала шансы дипломатии в марте-апреле, когда шёл диалог между Москвой и Киевом в Стамбуле. Ведь его торпедировал именно Вашингтон, пусть там это официально и не признают. Думаю, что Республиканская партия подхватит эту критику и окажет давление на Джо Байдена, чтобы тот, в свою очередь, надавил на Киев и принудил его к возврату к переговорам», — считает Межуев.

Украинские военные в городе Изюм Харьковской области

AP

© Evgeniy Maloletka

На ложность посыла о возможной победе над РФ на поле боя, внушаемого США Киеву, указала в разговоре с RT и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

«Просто у Вашингтона сейчас установка на затягивание конфликта, в связи с чем их подопечные в лице Киева не должны сомневаться в своих возможностях. Ведь ситуация на Украине дала США возможность прирастить к себе Европу, оторвав её от России и навязав ей свой дорогой СПГ», — пояснила она.

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При этом аналитик подчеркнула, что в ближайшем времени возможность переговоров между Москвой и Киевом маловероятна, так как украинские власти своей риторикой фактически не оставили пространства для дипломатических манёвров.

«Чтобы переговоры стали возможны, нужны два компонента. Первый — смена фокуса внимания в США: там должны прийти к осознанию, что поддержка Украины несёт им лишь убытки. Такое возможно после выборов в конгресс в случае победы республиканцев. Второй — другая власть в Киеве, потому что нынешняя уже обозначила свой категорический отказ от переговоров и перешла к террору», — сказала Федосова.

В свою очередь, Борис Межуев указал на позитивную тенденцию среди европейских политиков, которые всё чаще стали говорить о необходимости диалога с Россией, пусть и под давлением проблем в собственных странах.

«Дальнейшее затягивание конфликта Европе невыгодно. Ведь оно чревато инфляцией, скачками цен на энергоносители и даже ослаблением связей внутри самого коллективного Запада. Давление этих проблем приведёт к трансформации всего западного сообщества, вектор которой на данный момент плохо прогнозируем, но в любом случае не отвечает интересам европейских правящих элит. Они заинтересованы в сохранении имеющейся геополитической формации, в связи с чем на первый план будут ставиться не желания и благополучие Украины, а условия, на которых в дальнейшем будут развиваться отношения с РФ», — резюмировал эксперт.