«Запад играет в опасные игры»: как Госдума РФ призвала мировое сообщество осудить действия США и НАТО на Украине

Госдума РФ обратилась к европейским, международным и межпарламентским организациям с призывом осудить действия США и НАТО в отношении Украины. В документе отмечается, что Киев сегодня подталкивают к масштабному военному противостоянию, которое угрожает миру и безопасности в Европе. Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, обращение призвано вновь разъяснить позицию Москвы по поводу спецоперации и предостеречь Запад от эскалации конфликта.

Госдума РФ опубликовала обращение к Генеральной Ассамблее ООН, Межпарламентскому союзу, Европарламенту и парламентам стран мира, в котором призвала обратить пристальное внимание на угрозы, исходящие от Украины и от третьих сил, провоцирующих киевский режим к дальнейшей эскалации.

«Депутаты Государственной думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, способному унести тысячи жизней мирного населения, ставящему под угрозу мир и безопасность народов Европы», — говорится в документе.

В нём также отмечается, что политические силы, осуществившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения конфликта внутри страны. Вместе с тем государства НАТО, поставляющие Киеву оружие и направляющие туда своих наёмников, не оставили населению ряда регионов Украины выбора, «кроме обращения к России с просьбой о помощи и защите», подчёркивается в послании.

«В сегодняшних условиях Россия не может чувствовать себя в безопасности в связи с расширением НАТО на восток и наращиванием угроз, исходящих от Украины, вплоть до попыток ядерного шантажа», — пояснили депутаты.

Все эти моменты и послужили причиной, по которой Россия в полном соответствии со статьёй 51 Устава ООН о самообороне начала в конце февраля специальную военную операцию (СВО), отмечается в обращении.

Заседание Госдумы

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«Чтобы они подумали»

Документ был подготовлен по распоряжению председателя ГД Вячеслава Володина и принят единогласно. Как пояснил сам спикер нижней палаты парламента на пленарном заседании 21 сентября, обращение должно вновь подчеркнуть позицию Москвы по вопросу проведения СВО и защите Донбасса.

«Наша страна ещё не воевала, мы защищаем тех, кто проживает в Донецкой и Луганской народных республиках, русский мир. Они (Запад. — RT) должны наконец понять, что, если только они не изменят свою позицию, если не прекратят поставлять Украине оружие и наёмников, завтра у них начнутся проблемы», — заявил Володин.

По его словам, обращение ГД к странам Европы направлено на то, чтобы их власти одумались и наконец начали размышлять о будущем своих государств, а не слепо следовать линии Вашингтона.

Как сообщил в комментарии телеканалу «Россия 24» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, принятое обращение будет направлено в парламенты всех стран мира и Генассамблею ООН. Он также выразил мнение, что документ может вызвать положительную реакцию в государствах Азии, Африки и Латинской Америки.

«Да и отдельные европейские политики в последние недели демонстрируют, что они разобрались... в том, что Запад, к сожалению, играет в весьма опасные игры, провоцируя киевский режим на масштабное военное противостояние с Россией», — приводит его слова ТАСС.

«Не должны провоцировать»

Между тем эксперты отмечают, что в Европе сегодня нет единогласной поддержки избранного Брюсселем курса в отношении Украины. Этот факт признал и глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Mundo 15 сентября. При этом он высказался за то, что в ЕС должны «бороться с этим образом мыслей».

Однако несмотря на попытки Брюсселя консолидировать страны ЕС вокруг военной и финансовой поддержки Украины, часть политиков считают, что Европа не должна способствовать затягиванию конфликта. Так, на необходимость выхода Германии из «спирали эскалации» указала в своём Twitter 21 сентября депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Федеральное правительство должно выйти из спирали эскалации и поддержать переговоры. Те, кто всё ещё цепляется за поставки оружия и верит, что таким образом смогут вытеснить Россию из Крыма, безумны и подвергают риску наше выживание», — подчеркнула она.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт

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В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал Евросоюз не заниматься подогреванием конфликта.

«Я считаю, что мы должны реагировать с необходимым спокойствием. Нельзя подливать масло в огонь. Мы не должны действовать провокационно», — приводит его слова портал VRT.

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За диалог с Россией в эфире телеканала LCI высказался и депутат Национального собрания Франции Эрик Сьотти, подчеркнувший недопустимость эскалации.

«Сегодня наша главная обязанность — снизить напряжённость... Если мы хотим мира, нужно, чтобы все воюющие стороны возобновили диалог... Мы должны не допустить того, чтобы самим стать воюющими сторонами», — заявил он.

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Reuters выступил с утверждением, что альянс не желает конфликта с Москвой. «НАТО, государства-члены не являются стороной конфликта», — цитирует его РИА Новости.

Подтверждение позиции

Эксперты полагают, что западное сообщество вряд ли прислушается к обращению Госдумы, однако это не столь важно, как донесение до мировых стран позиции России по ситуации на Украине. Так в беседе с RT сказал эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

«Смыслы, цели и аргументы своей государственной политики нужно заявлять в любом случае. Это имеет самодостаточное значение. К тому же это важно для формирования мнения мирового политического антизападного сообщества. Формируется антизападный фронт из самых разных стран, и они должны понимать, что и зачем делает Россия», — пояснил Неменский.

Он также выразил убеждённость в том, что подобные обращения будут актуальны для населения стран Запада, если дойдут до него не в искажённом виде.

«На Западе в будущем возможны существенные перемены, когда люди начнут задаваться вопросами о мотивах действий России, и такие заявления начнут привлекать внимание, хотя бы и постфактум», — сказал аналитик.

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С его мнением согласен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Это уже дело самих стран — прислушаться к обращению или нет. Важно, что мы для самих себя зафиксировали этот момент на законодательном уровне. То, что США и НАТО занимаются эскалацией на Украине, — это правда, в которой всё меньше людей, в том числе и в Европе, сомневается. Другое дело, что мы живём в мире, вывернутом наизнанку. Здесь важно, что мы оставляем со своей стороны в сознании и в памяти мирового сообщества», — отметил Мартынов.

В свою очередь, доцент МГУ Борис Межуев в комментарии RT выразил мнение, что шансы у российского обращения быть услышанным в мире всё же не совсем нулевые.

«Потому что эскалация только нарастает и уже представляет угрозу не только России, но и Европе. Помимо этого, в ЕС полным ходом нарастает энергокризис, который тянет за собой и остальные проблемы. Между тем РФ чётко высказалась о том, чего намерена добиться своей СВО. Все эти факторы могут оказать воздействие на европейские власти и подвигнуть их хотя бы к частичному пересмотру политики в отношении РФ», — считает эксперт.

Перспективу постепенной трансформации взглядов европейских стран на отношения с Россией допустил и Олег Неменский.