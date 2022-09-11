«Игра украинского руководства»: как Киев пытается эксплуатировать тему Запорожской АЭС

Украину ждёт тяжёлая зима, если страна перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Тем временем был остановлен последний, шестой энергоблок станции из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ, а также одностороннего отказа Киева принимать вырабатываемую энергию на правый берег Днепра. По мнению аналитиков, киевский режим использует атомный объект как элемент шантажа, пытаясь добиться передачи территории ЗАЭС под свой контроль. При этом проводившее инспекцию МАГАТЭ не может дать однозначную оценку ситуации с обстрелами из-за давления со стороны стран Запада, отмечают эксперты.

Украину ждёт тяжёлая зима, если она перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергию в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой», — сказал Данилов в интервью порталу LB.ua.

Напомним, Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, которая ежегодно генерирует более 40 млрд кВт⋅ч энергии. Это составляет почти 20% от общего объёма производства электричества на Украине и 50% от выработки на атомных станциях страны.

Остановка блока

В ночь на 11 сентября шестой энергоблок станции — последний из продолжавших работу — был остановлен из-за обстрелов со стороны сил киевского режима. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, остановка реактора была контролируемой.

«Он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. Атомная станция на протяжении более чем трёх суток работала на предельно низкой мощности — от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1 тыс. МВт. Это очень вредно, поэтому было принято такое решение (об остановке энергоблока. — RT). Что будет дальше — сейчас специалисты смотрят, как сохранить атомную станцию», — пояснил Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

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По его словам, украинские боевики перебили линии электропередачи, по которым энергия с ЗАЭС поступала в систему.

«Единственная линия, которая осталась на подконтрольной официальному Киеву территории, не принимает электроэнергию на протяжении нескольких дней. Специально, чтобы был нанесён ущерб атомной станции, чтобы вышла из строя турбина, чтобы с энергоблоком и реактором были проблемы», — пояснил он.

На днях Рогов сообщил, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать энергию, идущую с Запорожской АЭС. По его словам, несмотря на то что технические возможности её передачи есть, Киев отказывается получать электричество, создавая проблемы для эксплуатации атомного объекта. По словам политика, таким образом киевский режим по указанию США пытается остановить работу Запорожской АЭС, хотя это крайне невыгодно экономике Украины.

После отключения последнего энергоблока обеспечение технологических процессов на ЗАЭС осуществляется за счёт дизельных генераторов.

Международная проблема

Расположенная в городе Энергодаре Запорожская АЭС находится под контролем российских войск практически с самого начала спецоперации. На протяжении последних нескольких недель ЗАЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что только за первые десять дней сентября АЭС и Энергодар 26 раз подверглись обстрелам со стороны ВСУ.

Россия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на то, что действия сил киевского режима создают угрозу техногенной катастрофы. Этот вопрос вновь поднял президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном 11 сентября.

В начале месяца на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в составе которой был глава организации Рафаэль Гросси. Специалисты агентства пообщались с работниками станции, жителями Энергодара и зафиксировали повреждения, нанесённые станции.

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Впоследствии МАГАТЭ опубликовало отчёт, в котором рекомендовало прекратить обстрелы станции и прилегающей к ней территории. Однако источник обстрелов в документе эксперты агентства не обозначили. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя доклад МАГАТЭ, отметил, что это вызывает сожаление, и подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача ЗАЭС под контроль Киева означала бы обречение мира на ядерную катастрофу. По словам дипломата, российская сторона видит, что киевский режим использует ЗАЭС как элемент ядерного шантажа и объект для создания ядерных угроз.

«Мы прекрасно понимаем, как это было, и в других точках земного шара Запад прекрасно отработал системы инсценировок, провокаций, совершения преступлений под чужим флагом», — подчеркнула дипломат.

9 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси распространил отдельное заявление, в котором назвал продолжающиеся обстрелы станции неприемлемыми и призвал к их немедленному прекращению. Однако в своём заявлении Гросси также использовал общие формулировки и не указал источник обстрелов, подвергающих ЗАЭС опасности.

По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, на станции в качестве наблюдателей остаются два специалиста МАГАТЭ.

«Это абсурд»

Прекращение подачи энергии на Украину с Запорожской АЭС действительно осложнит положение страны этой зимой, однако проблемы в сфере энергетики и подготовки к отопительному сезону возникали у украинских властей и ранее, отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Данилов правильно констатирует, что нынешняя ситуация создаст трудности для снабжения населения Украины теплом. Но в действиях украинских властей также есть определённый расчёт на то, чтобы списать на ситуацию вокруг Запорожской АЭС свою общую некомпетентность. Из-за действий нынешних и предыдущих властей, осуществлявшихся под контролем ЕС, на Украине чрезвычайно завышенные цены на электроэнергию и ЖКХ. Теперь же гражданам сообщат, что это всё якобы из-за того, что не работает ЗАЭС», — сказал аналитик.

Запорожская АЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев в разговоре с RT указал, что киевский режим своими действиями хочет добиться ухода российских сил с территории Запорожской АЭС.

«Это игра украинского руководства, которую оно ведёт с целью вынудить Россию оставить станцию и передать её под контроль ВСУ. Данилов, говоря, что без электроэнергии ЗАЭС Украине будет тяжело пережить зиму, совершенно прав, потому что 20% электроэнергии страны вырабатывается на этой станции. Но парадокс в том, что своими действиями Киев добивается остановки АЭС. Это абсурд. Вместе с тем понятно, что подобные заявления направлены прежде всего на Запад, который, по мнению Киева, должен вынудить Россию передать контроль над станцией ВСУ», — рассказал эксперт.

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Обстрелы станции в этой ситуации являются инструментом шантажа со стороны киевского режима, добавил Суздальцев.

«Украинские удары нацелены на места хранения радиоактивных материалов, что может привести к локальному радиационному заражению, которое придётся ликвидировать российской стороне. При этом украинская пропаганда заявляет, что обстрелы ЗАЭС якобы ведёт Россия. И этот абсурд повторяет весь Запад, хотя на самом деле все прекрасно понимают, что источник обстрелов — Украина», — подчеркнул политолог.

В то же время МАГАТЭ, отправлявшее на станцию свою миссию, не может сделать однозначного вывода по ситуации из-за политического давления западных стран, отметил собеседник RT.

«Все структуры, которые работают в ООН, находятся под жёстким контролем США. Им просто не позволят сказать правду», — заявил аналитик.

И решить данную ситуацию дипломатическим путём или по линии МАГАТЭ не представляется возможным, считает Суздальцев.

«МАГАТЭ ревизию провело, а дальше они ничем нам помочь не могут, хотя прекрасно понимают, кто и чем занимается. Пока у ВСУ есть возможность обстреливать станцию с другого берега, это будет продолжаться. Решить эту проблему можно только военным путём», — заключил эксперт.