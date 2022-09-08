Захарова: передача ЗАЭС под контроль Киева означала бы приближение ядерной катастрофы

Передача Запорожской АЭС под контроль Украины могла бы привести к ядерной катастрофе в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Говорить о том, что этот объект (Запорожская АЭС. — RT) может быть передан под контроль киевского режима, который вообще ничего не контролирует, — это смешно», — цитирует Захарову ТАСС.

Она предупредила, что такой шаг обрёк бы не только европейские страны, но и весь мир на ядерную катастрофу.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в ходе встречи с гендиректором международного агентства Рафаэлем Гросси попросит его подробнее объяснить, что он имеет в виду.