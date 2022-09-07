Ульянов заявил, что попросит гендиректора МАГАТЭ объяснить идею о зоне безопасности ЗАЭС
- AFP
- © Fredrik DAHL / IAEA
«Завтра мы с ним встретимся, и я попрошу поподробнее объяснить, что он имеет в виду», — цитирует Ульянова РИА Новости.
Он добавил, что сама идея о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС пока «сырая», но её вектор заслуживает внимания.
«Гендиректор сказал, что нужны промежуточные меры, чтобы снизить ядерную угрозу. И эта идея... как раз представляет собой попытку нащупать какие-то более предметные шаги в плане укрепления ядерной безопасности на этом объекте», — сказал дипломат.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.
В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.