Ульянов заявил, что попросит гендиректора МАГАТЭ объяснить идею о зоне безопасности ЗАЭС

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал встречу с гендиректором МАГАТЭ, на которой планируется обсуждение идеи о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

«Завтра мы с ним встретимся, и я попрошу поподробнее объяснить, что он имеет в виду», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Он добавил, что сама идея о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС пока «сырая», но её вектор заслуживает внимания.

«Гендиректор сказал, что нужны промежуточные меры, чтобы снизить ядерную угрозу. И эта идея... как раз представляет собой попытку нащупать какие-то более предметные шаги в плане укрепления ядерной безопасности на этом объекте», — сказал дипломат.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон о создании защитной зоны вокруг станции.