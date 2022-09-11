Минобороны сообщило о 26 обстрелах территории ЗАЭС и Энергодара со стороны ВСУ в сентябре
- РИА Новости
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества», — говорится в заявлении ведомства.
На территории ДНР артиллерия ВСУ многократно обстреливала объекты электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий, отметили в Минобороны.
В частности, в результате обстрела Петровского района Донецка 10 сентября без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.
По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.