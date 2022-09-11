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Минобороны сообщило о 26 обстрелах территории ЗАЭС и Энергодара со стороны ВСУ в сентябре

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Территория Запорожской АЭС и город Энергодар с 1 сентября 26 раз подвергались обстрелам со стороны ВСУ.
Минобороны сообщило о 26 обстрелах территории ЗАЭС и Энергодара со стороны ВСУ в сентябре
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщили в Минобороны России.

«При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября дважды город Энергодар оставался без электричества», — говорится в заявлении ведомства.

На территории ДНР артиллерия ВСУ многократно обстреливала объекты электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий, отметили в Минобороны.

В частности, в результате обстрела Петровского района Донецка 10 сентября без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.

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