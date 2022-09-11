Рогов заявил, что энергоблоки ЗАЭС остановили из-за обстрелов ВСУ и повреждений ЛЭП

Энергоблоки Запорожской АЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«Остановка энергоблоков Запорожской АЭС связана с тем, что режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он также выразил опасение, что постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к осложнению ситуации на АЭС.

Ранее Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.