Шестой энергоблок Запорожской АЭС остановлен
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Ночью он (шестой энергоблок ЗАЭС. — RT) был остановлен, в 03:45. Сейчас электроэнергию не вырабатывает», — заявил Рогов, его слова приводит РИА Новости.
Он напомнил, что последние несколько дней шестой энергоблок работал на минимальной мощности.
Ранее Рогов заявил, что украинские власти провоцируют остановку работы Запорожской АЭС.
Он также сообщил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с ЗАЭС.