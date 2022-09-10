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В Запорожской области заявили, что украинские власти пытаются остановить ЗАЭС

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Украинские власти провоцируют остановку работы Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
В Запорожской области заявили, что украинские власти пытаются остановить ЗАЭС
  • РИА Новости

По его словам, Киев намеренно создаёт проблемы для эксплуатации атомного объекта, провоцируя увеличение «нагрузки на реактор и, соответственно, износа турбины».

«Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию», — приводит РИА Новости заявление Рогова.

Он добавил, что украинской экономике крайне невыгодна остановка ЗАЭС.

Ранее Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС.

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