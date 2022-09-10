В Запорожской области заявили, что украинские власти пытаются остановить ЗАЭС

Украинские власти провоцируют остановку работы Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, Киев намеренно создаёт проблемы для эксплуатации атомного объекта, провоцируя увеличение «нагрузки на реактор и, соответственно, износа турбины».

«Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию», — приводит РИА Новости заявление Рогова.

Он добавил, что украинской экономике крайне невыгодна остановка ЗАЭС.

Ранее Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС.