В Запорожской области заявили, что украинские власти пытаются остановить ЗАЭС
- РИА Новости
По его словам, Киев намеренно создаёт проблемы для эксплуатации атомного объекта, провоцируя увеличение «нагрузки на реактор и, соответственно, износа турбины».
«Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию», — приводит РИА Новости заявление Рогова.
Он добавил, что украинской экономике крайне невыгодна остановка ЗАЭС.
Ранее Рогов заявил, что Украина в одностороннем порядке не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС.