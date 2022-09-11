«Украинские атаки чреваты катастрофическими последствиями»: Путин и Макрон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
В воскресенье, 11 сентября, по инициативе Парижа состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обменялись мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Российский лидер обратил внимание на продолжающиеся регулярные обстрелы объектов ЗАЭС украинскими войсками, в том числе на огонь по хранилищу радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.
«Президент России информировал о принимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти, с тем чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг Запорожской АЭС с участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Ранее в администрации Запорожской области заявили, что 11 сентября в 03:45 мск был остановлен последний работавший энергоблок ЗАЭС. Как пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией» и представитель администрации региона Владимир Рогов, в ходе обстрелов были повреждены линии электропередачи, из-за чего приходилось постоянно менять режим работы реакторов и турбин энергоблоков, а это крайне вредно для техники. Кроме того, киевские власти намеренно прекратили приём вырабатываемой энергии на правый берег Днепра.
В беседе с РИА Новости Рогов пояснил, что для поддержания технологических процессов электрообеспечение Запорожской АЭС временно переведено на дизель-генераторы.Также на russian.rt.com Глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС
Политик добавил, что применённый режим «холодного останова» позволит перезапустить энергоблоки ЗАЭС после прекращения обстрелов со стороны ВСУ и смещения линии фронта дальше от станции. «Но для запуска необходимо включение большого количества оборудования, вот почему один из блоков использовался в том числе для выработки электроэнергии на нужды самой станции», — сказал Рогов.
В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил, что перезапустить станцию возможно в течение нескольких дней.
«Сам по себе запуск данной энергосистемы на Запорожской атомной станции — это вопрос трёх-четырёх дней, но опять же (непонятно. — RT), будет ли возможность её запустить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, российские войска взяли под контроль территорию ЗАЭС в конце февраля. В августе станцию начала систематически обстреливать украинская сторона. 1 сентября на ЗАЭС прибыла делегация МАГАТЭ, представители которой констатировали нарушение физической целостности станции в результате атак.
По итогам визита организация опубликовала доклад о ситуации на Запорожской АЭС, не указав в нём источник обстрелов объекта. Как заявил Владимир Путин 7 сентября во время пленарной сессии Восточного экономического форума, это произошло из-за давления на МАГАТЭ со стороны США и стран Европы.
«Они не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории, но это очевидная вещь. Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий, по-другому и сказать-то невозможно», — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что на территории АЭС нет российской военной техники, в чём эксперты МАГАТЭ могли убедиться. А также напомнил, что на станции остались сотрудники агентства, которые могут увидеть это и сейчас.
Между тем генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что ЗАЭС стала первой в истории действующей атомной станцией, подвергшейся вооружённой атаке.
«Это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного не допускать в принципе», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».