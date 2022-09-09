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Глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС

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Обстрелы территории Запорожской АЭС необходимо немедленно остановить из-за критической ситуации с электроснабжением станции. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Глава МАГАТЭ призвал к немедленному прекращению обстрелов территории ЗАЭС
  • AP

«Я настоятельно призываю к немедленному прекращению всех обстрелов во всем районе. Только это обеспечит безопасность и защиту персонала и позволит надолго восстановить электроснабжение Энергодара и станции», — приводятся его слова на сайте агентства.

Гросси добавил, что необходимо создать вокруг станции зону безопасности.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.

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