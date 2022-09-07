Рябков: Россия сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью порталу «Международная жизнь», что российская сторона сделает всё для недопущения ядерных инцидентов на Запорожской АЭС.

«Мы видим, как киевский режим и стоящие за ним западные страны пытаются превратить Запорожскую АЭС, по сути дела, в заложника собственных амбиций... Мы будем и далее разъяснять реальную ситуацию во всех деталях. Группе Гросси были предъявлены конкретные доказательства того, откуда осуществлялись обстрелы и что происходит», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Киев продолжает предпринимать попытки поставить под угрозу станцию.

«Но мы сделаем со своей стороны всё для того, чтобы никаких ядерных инцидентов не было, понимая безрассудство тех, кто ведёт эти обстрелы, и понимая безрассудство тех, кто помогает целеуказанием и снабжает современным дальнобойным вооружением киевский режим», — отметил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.