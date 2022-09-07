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Небензя выразил сомнение в возможности переговоров с Киевом о безопасности ЗАЭС

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Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сомнение, что с Киевом можно вести переговоры по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

«Я не уверен, что украинцы способны на переговоры — как и по многим другим вопросам. Они не хотят вести переговоры ни о чём», — заявил Небензя, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время российские военные защищают станцию.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём агентство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг станции.

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