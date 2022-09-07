Небензя выразил сомнение в возможности переговоров с Киевом о безопасности ЗАЭС
«Я не уверен, что украинцы способны на переговоры — как и по многим другим вопросам. Они не хотят вести переговоры ни о чём», — заявил Небензя, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что в настоящее время российские военные защищают станцию.
Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.
В нём агентство, в частности, заявило, что во избежание повреждений АЭС нужна договорённость всех сторон на создание защитной зоны вокруг станции.