Власти Энергодара: несмотря на отключение ЗАЭС, электроснабжение города идёт штатно
- РИА Новости
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«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведётся работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны», — приводит его слова Интерфакс.
Волга отметил, что жилой сектор Энергодара полностью освещён.
Как ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.