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Власти Энергодара: несмотря на отключение ЗАЭС, электроснабжение города идёт штатно

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Электроснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме, несмотря на отключение последнего энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.
Власти Энергодара: несмотря на отключение ЗАЭС, электроснабжение города идёт штатно
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведётся работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны», — приводит его слова Интерфакс.

Волга отметил, что жилой сектор Энергодара полностью освещён.

Как ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

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