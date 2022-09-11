Власти Энергодара: несмотря на отключение ЗАЭС, электроснабжение города идёт штатно

Электроснабжение Энергодара осуществляется в штатном режиме, несмотря на отключение последнего энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга.

«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведётся работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны», — приводит его слова Интерфакс.

Волга отметил, что жилой сектор Энергодара полностью освещён.

Как ранее сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.