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В Энергодаре заявили о способности запустить ЗАЭС за пару дней

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Глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что запуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) является делом нескольких дней, однако на данный момент непонятно, будет ли возможность сделать это.
В Энергодаре заявили о способности запустить ЗАЭС за пару дней
  • РИА Новости

«Сам по себе запуск данной энергосистемы на Запорожской атомной станции — это вопрос трёх-четырёх дней, но опять же (непонятно. — RT), будет ли возможность её запустить», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Волга отметил, что электричество в Энергодаре и близлежащих населённых пунктах есть.

«Поступает оно у нас реверсом из Мелитополя по другой линии совершенно, через Российскую Федерацию», — добавил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.

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