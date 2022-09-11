В Энергодаре заявили о способности запустить ЗАЭС за пару дней

Глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что запуск Запорожской АЭС (ЗАЭС) является делом нескольких дней, однако на данный момент непонятно, будет ли возможность сделать это.

«Сам по себе запуск данной энергосистемы на Запорожской атомной станции — это вопрос трёх-четырёх дней, но опять же (непонятно. — RT), будет ли возможность её запустить», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Волга отметил, что электричество в Энергодаре и близлежащих населённых пунктах есть.

«Поступает оно у нас реверсом из Мелитополя по другой линии совершенно, через Российскую Федерацию», — добавил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.

По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.