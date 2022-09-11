В Энергодаре заявили о способности запустить ЗАЭС за пару дней
- РИА Новости
«Сам по себе запуск данной энергосистемы на Запорожской атомной станции — это вопрос трёх-четырёх дней, но опять же (непонятно. — RT), будет ли возможность её запустить», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Волга отметил, что электричество в Энергодаре и близлежащих населённых пунктах есть.
«Поступает оно у нас реверсом из Мелитополя по другой линии совершенно, через Российскую Федерацию», — добавил он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ночью шестой энергоблок Запорожской АЭС был остановлен.
По его словам, энергоблоки ЗАЭС были остановлены из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений ЛЭП.