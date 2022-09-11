«Авиационные удары по военным объектам»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении замаскированных позиций ВСУ под Изюмом

Министерство обороны России опубликовало видеозапись работы штурмовиков Су-25, которые оказывают поддержку войскам, проводящим перегруппировку на Изюмско-Балаклейском направлении. Как отметили в ведомстве, самолёты наносят удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Тем временем украинские войска продолжают обстреливать Донбасс. За сутки в ДНР зафиксировано 35 фактов ведения огня по территории республики.

Минобороны РФ в воскресенье, 11 сентября, обнародовало кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС России, которые оказывают поддержку войскам в ходе перегруппировки на Изюмско-Балаклейском направлении.

«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате пусков ракет с малых высот Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск.

Напомним, что 10 сентября в Минобороны РФ заявили о перегруппировке находящихся в районах Балаклеи и Изюма войск для наращивания усилий на Донецком направлении. Как пояснили в ведомстве, одновременно с операцией по переброске войск по противнику наносились удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, в результате которых за трое суток уничтожены более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии выразил уверенность, что все оставленные города на Харьковском направлении будут возвращены под российский контроль.

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«Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из городов Изюм, Купянск, Балаклея в Харьковском направлении. Но это было вынужденно — из военной стратегии. Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно», — заявил глава Чечни в аудиосообщении, опубликованном в Telegram.

По его словам, в городах уже находятся военные ВС России, специально подготовленные для этой работы. Кадыров отметил, что в этом направлении также готовы выехать ещё до 10 тыс. военнослужащих.

Остановка шестого энергоблока ЗАЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов заявил об остановке шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции в ночь на 11 сентября. По его словам, отключение произошло в 03:45.

Позднее Рогов уточнил, что остановка обусловлена риском возникновения аварии на фоне продолжающихся обстрелов станции украинскими военными.

«Режим работы реакторов и турбин энергоблоков постоянно вынуждены изменять. Обстрелы станции и линий электропередачи для выдачи мощности станции привели к их повреждению. Соответственно, приходится постоянно менять режим работы энергоблоков — это для них крайне вредно», — цитирует Рогова РИА Новости.

При этом глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что город снабжается энергией в штатном режиме, несмотря на отключение последнего энергоблока ЗАЭС.

«Электроснабжение города осуществляется. Частично по некоторым направлениям ведётся работа по включению трансформаторов, но это в основном касается промзоны», — приводит его слова Интерфакс.

Как отметил Волга, жилой сектор Энергодара полностью освещён.

Обстановка в ДНР и ЛНР

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 11 сентября сообщило о 35 фактах обстрелов территории республики за прошедшие сутки.

По данным представительства, противник применял в ходе обстрелов артиллерию калибра 152 и 155 мм, миномёты калибра 120 мм и танки. В общей сложности по направлению ДНР выпущен 171 боеприпас.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая и Макеевка. Погибли шесть мирных жителей, ещё 11 получили ранения. Кроме того, повреждено 25 домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) тем временем заявили, что за прошедшие сутки обстрелов населённых пунктов республики не зафиксировано.

В то же время силы ЛНР за сутки уничтожили до 60 человек личного состава противника, четыре бронетранспортёра, одну артиллерийскую установку, два беспилотника, а также шесть единиц специальной автомобильной техники.