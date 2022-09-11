Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом

Минобороны России опубликовало кадры работы штурмовиков Су-25, поддерживающих изюмско-балаклейскую группировку войск.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пусков ракет с малых высот Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск.

10 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.

Министерство обороны России опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.