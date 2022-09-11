Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ под Изюмом
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате пусков ракет с малых высот Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику украинских войск.
10 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.
Министерство обороны России опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.