В ДНР сообщили о 35 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
- РИА Новости
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Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.
ВСУ выпустили 171 единицу боеприпасов.
В результате стрельбы было повреждено 25 домостроений в Донецке и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что мужчина погиб в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ.