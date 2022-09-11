В ДНР сообщили о 35 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.

ВСУ выпустили 171 единицу боеприпасов.

В результате стрельбы было повреждено 25 домостроений в Донецке и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что мужчина погиб в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ.