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В ДНР сообщили о 35 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки

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Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР.
В ДНР сообщили о 35 обстрелах территории республики со стороны ВСУ за сутки
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в сообщении в Telegram.

ВСУ выпустили 171 единицу боеприпасов.

В результате стрельбы было повреждено 25 домостроений в Донецке и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что мужчина погиб в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны ВСУ.

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