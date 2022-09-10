«Уничтожено до 300 военнослужащих»: МО РФ сообщило о поражении пунктов дислокации бригад ВСУ и нацбата «Кракен»

Ударом высокоточного оружия ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен», штаб 5-й бригады Нацгвардии ВСУ в Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированой бригады ВСУ в ДНР. Как сообщили в Минобороны РФ, в результате были уничтожены до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники. Также в ведомстве рассказали о перегруппировке и переброске российских войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма, на территорию ДНР.

В Харьковской области и Донецкой Народной Республике за минувшие сутки уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады Национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населённого пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики», — пояснил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российские ВС продолжают нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Так, за минувшие сутки подверглись уничтожению шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. При этом в Николаевской области была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей. Кроме того, уничтожены семь пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178 районах.

Также представитель ведомства отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы оказались подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в ДНР.

«В районе населённого пункта Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США», — указал Конашенков.

Также по теме «Чистой воды терроризм»: как США и их союзники намерены наращивать поставки оружия на Украину Вашингтон одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $675 млн, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. В транш среди прочего...

Помимо этого, российские средства ПВО сбили 13 беспилотников и пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS (в районе Новой Каховки в Херсонской области).

Перегруппировка российских ВС

Российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены для наращивания усилий на Донецком направлении, указали в Минобороны РФ.

«В течение трёх суток проведена операция по свёртыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, одновременно с этим по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии: «За трое суток уничтожены более 2 тыс. украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии».

Уничтожение двух групп диверсантов в ДНР

Две украинские диверсионно-разведывательные группы, переброшенные для совершения терактов на критически важных объектах, были ликвидированы в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий МГБ ДНР получена информация о заброске на территорию республики ДРГ противника с целью проведения ДТА на критически важных объектах инфраструктуры», — сказал он.

Уточняется, что 26 августа была уничтожена одна ДРГ во главе с помощником начальника разведки 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины им. гетмана Б. Хмельницкого ВСУ Вячеславом Матвеевым (позывной Тигр). Вторая группа украинских диверсантов была ликвидирована 7 сентября.