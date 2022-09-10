Стремоусов сообщил, что иностранные журналисты посетили Херсонскую область

Иностранные журналисты прибыли в Херсонскую область с ознакомительным визитом, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Об этом он рассказал РИА Новости.

Помимо Херсонской области, отметил Стремоусов, журналисты также посетили освобождённую часть Николаевской области.

«Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции», — указал он.

Стремоусов подчеркнул, что журналистам удалось посмотреть, в каком состоянии находится регион, а также пообщаться с населением, чтобы получить реальную картину происходящего.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, работавшему с украинской стороны.