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МО: военные России спасли жизнь подорвавшемуся на мине ВСУ итальянскому журналисту

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Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, работавшему с украинской стороны.
МО: военные России спасли жизнь подорвавшемуся на мине ВСУ итальянскому журналисту
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в Минобороны.

«По словам журналиста, приблизившись к району боевых действий, сопровождавшие его люди неожиданно попросили остановить машину. Покинув автомобиль, они показали Маттиа Сорби дальнейшее направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ», — заявили в ведомстве.

В ходе дальнейшего движения по дороге автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине, в результате чего Сорби получил тяжёлые ранения.

  • Военные России спасли жизнь подорвавшемуся на мине ВСУ итальянскому журналисту

Как сообщили в Минобороны, увидев это, российские военнослужащие вытащили репортера из горящей машины, оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение.

Ранее стало известно, что в Донбассе погибла активистка партии «Другая Россия Э.В. Лимонова», волонтёр и журналист Земфира Сулейманова, она подорвалась на мине.

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