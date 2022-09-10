Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ
- Gettyimages.ru
«Обстрелы не стихают. Администрация работает, она присутствует в городе», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что в данный момент проходит процесс эвакуации населения из города, поэтому часть администрации выезжает за его пределы, чтобы сопровождать людей.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.
Глава Купянского района Харьковской области Максим Губин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что обстановка сложная, но российские военные удерживают Купянск.