Власти Купянска Харьковской области остаются в городе, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ

Власти Купянска Харьковской области останутся в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских военных, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Обстрелы не стихают. Администрация работает, она присутствует в городе», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что в данный момент проходит процесс эвакуации населения из города, поэтому часть администрации выезжает за его пределы, чтобы сопровождать людей.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.

Глава Купянского района Харьковской области Максим Губин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что обстановка сложная, но российские военные удерживают Купянск.