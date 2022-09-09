«Чистой воды терроризм»: как США и их союзники намерены наращивать поставки оружия на Украину

Вашингтон одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $675 млн, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. В транш среди прочего вошли ракеты для РСЗО HIMARS, 105-мм гаубицы, противорадиолокационные ракеты HARM, многоцелевые боевые машины HMMWV, противотанковые системы и стрелковое оружие. Остин также подчеркнул, что многие союзники США объявили о передаче Киеву «продвинутых» радаров, танков и бронетранспортёров, и выразил надежду, что эта динамика будет развиваться. По мнению экспертов, за счёт новых поставок вооружений коллективный Запад рассчитывает затянуть военные действия. При этом аналитики констатируют, что, массово накачивая ВСУ оружием, зарубежные партнёры Киева поощряют его террористическую политику, которая ведёт к росту числа жертв конфликта на Украине, в том числе среди мирного населения.

Соединённые Штаты Америки утвердили выделение Киеву нового пакета военной помощи на сумму до $675 млн, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время пятой встречи группы стран — доноров военной помощи Украине на немецкой авиабазе Рамштайн.

«Вчера президент (США Джо Байден. — RT) одобрил очередную партию помощи США Украине объёмом до $675 млн. Со стороны администрации Байдена это двадцатое предоставление Украине средств из американских запасов с прошлого августа», — сказал министр.

По его словам, в последний пакет входят, в частности, дополнительные управляемые ракеты для РСЗО HIMARS GMLRS, 105-мм гаубицы, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, многоцелевые боевые машины HMMWV, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и стрелковое оружие.

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Остин также подчеркнул, что после предыдущей встречи на авиабазе Рамштайн в июле многие союзники и партнёры Вашингтона выступили с инициативой собственных новых поставок «продвинутых» радаров, танков и бронетранспортёров.

«Великобритания направила вторую партию пусковых установок (РСЗО. — RT) M270 MRLS и боеприпасов (к ним. — RT). Это доводит общий объём британской помощи до £2,3 млрд. Существенные пакеты военной помощи также анонсировали Германия и Дания. Особо хочу поблагодарить министра (обороны ФРГ Кристину. — RT) Ламбрехт за недавно выраженное Германией стремление укрепить украинскую ПВО», — отметил глава Пентагона.

Остин также поблагодарил Польшу за то, что она, по его утверждению, выполняет роль ключевого элемента усилий Запада по поддержке Украины, и «за щедро предоставляемые ею военные средства». Он напомнил, что летом Варшава передала Киеву три дивизиона 155-мм самоходных гаубиц. По его словам, Словакия, Северная Македония и ряд других стран объявили о выделении собственных «критически важных» поставок танков и другой тяжёлой бронетехники.

Остин выразил надежду на развитие «этой динамики» и поиск инновационных способов поддержки Украины.

«Это означает вдохнуть в наши военно-промышленные базы новые силы, чтобы соответствовать как приоритетам Украины, так и нашим собственным нуждам. Это означает находить новые пути ускорения нашего производства ключевых средств», — пояснил глава Пентагона.

Он добавил, что в рамках текущей встречи США и их союзники обсудят следующие шаги по учреждению международной миссии подготовки украинских военных.

Высокоподвижное многоцелевое колёсное транспортное средство HMMWV

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«Обсудим и нашу новую инициативу — организовывать встречи наших национальных директоров по вооружениям в рамках данной контактной группы для интенсификации наших усилий по удовлетворению потребностей Украины в долгосрочной перспективе», — сказал он.

Ключевой поставщик

Напомним, Соединённые Штаты лидируют по объёму отправленного Украине оружия среди стран, также оказывающих военную поддержку Киеву. Общий объём такой помощи ВСУ при администрации Байдена уже превышает $14 млрд.

Вашингтон выделил на нужды Киева 16 РСЗО HIMARS и сотни высокоточных ракет GMLRS к ним, восемь ЗРС NASAMS и соответствующие боеприпасы, а также 1,5 тыс. противотанковых управляемых ракет TOW.

Помимо этого США передали на Украину более 1,4 тыс. зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, не менее 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, 20 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров (БТР) М113, более 10 тыс. гранатомётов и единиц стрелкового оружия, а также свыше 59 млн патронов к нему.

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Снабжает Вашингтон киевский режим и беспилотниками. США уже анонсировали поставку более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade, около 700 тактических БПЛА Phoenix Ghost, а также беспилотники Puma и Sky Eagle.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, Вашингтон продолжит удовлетворять неотложные и долгосрочные военные потребности Украины, поставляя оружие в ближайшие несколько месяцев и «в последующие годы».

Позже замминистра обороны Соединённых Штатов по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант информировал, что Киев получил противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные США на автомобильной платформе. Он также отметил, что американские инструкторы уже обучили украинских военных использовать это оружие.

К тому же, как сообщило агентство Bloomberg 8 сентября со ссылкой на документы, Вашингтон передал Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. В статье говорится, что это оружие впервые было применено в Ираке в 2007 году.

«Запасы вскоре могут быть исчерпаны»

Эксперты отмечают, что США, продолжая накачивать киевский режим оружием и привлекая к этому процессу своих союзников, всё ещё рассчитывают затянуть конфликт.

«Военная помощь Вашингтона и его призывы к своим партнёрам призваны увеличить длительность боевых действий на Украине и численность жертв этого конфликта. К сожалению, киевский режим поддерживает такой подход и готов жертвовать тысячами людей, о чём свидетельствуют потери ВСУ в первую очередь на херсонском и харьковском направлениях. Не говоря уже о погибших среди мирных жителей по вине Киева», — пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Политолог Олег Матвейчев констатирует, что США и их союзники поставляют украинскому режиму оружие, которое он потом использует в том числе против мирных жителей Донбасса, обстреливая населённые пункты.

«Это чистой воды терроризм, попытка оказать давление на население ЛНР и ДНР, по которому каждый день ведутся обстрелы из западного оружия. То, что сейчас Соединённые Штаты и их партнёры одобряют именно такие виды вооружений, пригодные для данных атак, автоматически делает Вашингтон и его соратников спонсорами терроризма. По сути, западное оружие не помогает ВСУ на театре военных действий, но оно делает конфликт более кровавым, растёт количество жертв», — подчеркнул он разговоре с RT.

С точки зрения Юрия Кнутова, глава Пентагона объявил об очередном пакете военной помощи ВСУ именно на встрече на авиабазе Рамштайн, чтобы мотивировать союзников нарастить помощь Украине.

«Многие страны, которые ранее проявляли больше рвения по поставкам оружия киевскому режиму, сейчас поумерили пыл. Но с некоторыми государствами Вашингтон, по всей видимости, провёл разъяснительную работу. По результатам которой Остин сообщил о новых поставках со стороны Великобритании, Германии, Дании, Польши, Словакии и Северной Македонии», — сказал Кнутов.

Пентагон

© Robert Knopes / UCG / Universal Images Group

Что же касается планируемой международной миссии подготовки украинских военных, то, как считает эксперт, США намерены расширить программу обучения личного состава ВСУ.

«Сейчас в этом активно участвуют и европейские страны, однако несложно догадаться, что из-за усугубляющегося энергетического кризиса в ЕС такие усилия могут быть свёрнуты. Ведь граждане этих государств, вероятнее всего, скоро начнут задавать вполне резонные вопросы, почему деньги тратятся не на закупку энергоресурсов, а на обучение украинских солдат», — отметил Кнутов.

Если Киев получит обещанные снаряды Excalibur с GPS-наведением и ракеты Harpoon, то, по мнению Кнутова, уничтожить такое оружие «не составит никакого труда».

«Напомню, что ВС России ранее уже уничтожали ракеты Harpoon, поэтому та же участь ждёт и всё новое подобное оружие, да ещё и на автомобильной платформе, а не в море. Что же касается снарядов Excalibur с GPS-наведением, то их можно вывести из строя, если использовать системы РЭБ и прикрыть ими важные объекты. В таком случае GPS будет выдавать неправильные координаты, и снаряды не будут попадать в цель. Также целью для российской армии станут склады с таким вооружением», — заявил Кнутов.

Со своей стороны руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк в разговоре с RT не исключил, что Вашингтон действительно мог направить снаряды Excalibur с GPS-наведением Киеву, несмотря на то, что такие вооружения не значатся ни в одном из перечней военных траншей Украине.

«Вполне возможно, что за счёт таких «секретных» поставок американцы стремятся преподнести российским ВС и их союзникам некий сюрприз. Можно предположить, что Вашингтон не анонсировал не только передачу Excalibur, но и другого высокоточного оружия, способного нанести точечные удары по наиболее чувствительным целям. Похожая ситуация была с ракетой HARM, о передаче которой в Пентагоне сообщили только постфактум», — говорит аналитик.

Однако, по его мнению, объём и состав военной помощи Украине со стороны США и их союзников Украине не способен радикальным образом изменить ситуацию на поле боя.

«Американцы передавали все анонсированные в новом пакете вооружения и ранее, то же можно сказать и об их союзниках. Но эти поставки до сих пор не привели к каким-то решительным переменам в ходе боевых действий», — напомнил эксперт.

При этом Батюк сомневается, что Вашингтон сможет в значительной степени мотивировать своих союзников на поставки увеличенных объёмов оружия Киеву.

«Дело в том, что сейчас не только партнёры США вынуждены до последнего вычищать свои запасы вооружений, как та же Германия, но и сами Соединённые Штаты. Поэтому Вашингтон в такой ситуации вынужден говорить о долгосрочности поставок и о том, что они будут передаваться через несколько месяцев или даже лет. Запад во главе с Вашингтоном может сколько угодно желать Москве поражения и сочувствовать Киеву, но его запасы вскоре могут быть практически исчерпаны», — спрогнозировал аналитик.