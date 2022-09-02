«Играют с огнём»: почему США пообещали удовлетворять неотложные и долгосрочные военные потребности Украины

Белый дом заявил, что его военная помощь Украине ориентирована на её неотложные и долгосрочные военные нужды. Как отметили в Вашингтоне, при нынешнем президенте США Белый дом выделил Киеву на это беспрецедентный объём средств — около $13,5 млрд. При этом вооружения в рамках последнего пакета почти на $3 млрд начнут поступать на Украину в ближайшие несколько месяцев и продолжат доставляться «в последующие годы», отметили в Вашингтоне. Кроме того, по данным СМИ, США принимают участие в подготовке так называемого контрнаступления ВСУ. Также Вашингтон обучает украинских военных и передаёт им развединформацию и данные со спутников. По мнению экспертов, Соединённые Штаты рассчитывают затянуть конфликт, однако вряд ли у них хватит производственных возможностей для бесперебойных поставок.

Военная помощь Вашингтона ориентирована на неотложные и долгосрочные нужды Киева, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

«Мы будем продолжать обеспечивать как неотложные, так и долгосрочные потребности (Украины. — RT). Об этом свидетельствует последнее объявление (о предоставлении помощи на $3 млрд. — RT)», — отметила она.

По словам представителя Белого дома, вооружения в рамках последнего пакета военной помощи начнут поступать «в ближайшие несколько месяцев» и продолжат доставляться «в последующие годы».

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«Она (военная помощь на $3 млрд. — RT) направлена на поддержку обороноспособности Украины в долгосрочной перспективе, — добавила Жан-Пьер. — Как видите, мы последовательно поддерживаем Украину».

Пресс-секретарь подчеркнула, что средства на оборонные нужды Киева выделяются благодаря «объединённым усилиям обеих партий» — Республиканской и Демократической.

«И эти усилия будут продолжаться. Каждый день мы обсуждаем с украинским правительством, что ещё им может понадобиться», — заявила она.

Карин Жан-Пьер также напомнила, что при нынешнем президенте США Джо Байдене американская сторона выделила Киеву беспрецедентный объём военной помощи — около $13,5 млрд.

Как уточнили ранее в Пентагоне, из этой суммы около $12,9 млрд было потрачено на оборонные нужды Киева после начала спецоперации России на Украине.

С 24 февраля американская военная помощь ВСУ включает поставку, в частности, 16 реактивных систем залпового огня HIMARS и сотен высокоточных ракет GMLRS к ним, восьми ЗРС NASAMS и соответствующих боеприпасов, высокоскоростных противолокационных ракет Harm, а также 1,5 тыс. противотанковых управляемых ракет TOW с трубчатой пусковой установкой, оптическим слежением и проводным управлением. Кроме того, Вашингтон передал Киеву более 1,4 тыс. зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, 126 гаубиц калибра 155 мм и более 800 тыс. снарядов к ним, более 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin, 20 вертолётов Ми-17, 200 бронетранспортёров (БТР) М113, более 10 тыс. гранатомётов и единиц стрелкового оружия, а также свыше 59 млн патронов к нему.

Пентагон

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Помимо огнестрельного и тяжёлого вооружения, США снабжают киевский режим беспилотниками. Ранее Вашингтон анонсировал передачу Украине более 700 беспилотных летательных аппаратов Switchblade, свыше 120 тактических БПЛА Phoenix Ghost и беспилотников Puma. Кроме того, в последнем пакете американской военной помощи значатся 15 БПЛА Sky Eagle.

Под руководством Вашингтона

При этом США не только накачивают Украину оружием, но и оказывают ей помощь по другим направлениям в рамках противодействия России.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники среди американских и западных официальных лиц, Вашингтон принимает участие в подготовке так называемого контрнаступления ВСУ.

«В ходе подготовки к текущему контрнаступлению США настоятельно призвали Киев ограничить масштабы операции с точки зрения её целей и географии, чтобы избежать чрезмерного растягивания сил и их увязания на нескольких фронтах», — говорится в материале.

По данным американских журналистов, в преддверии «контрнаступления» ВСУ Соединённые Штаты «смоделировали развитие военных действий». Речь идёт об «аналитических учениях», призванных помочь украинским войскам понять, какие силы им нужно задействовать, «чтобы достичь успеха при различных вариантах развития событий».

Кроме того, как пишет CNN, неназванный сотрудник администрации США сообщил, что в последние месяцы Киев запрашивал у Вашингтона оружие, «подходящее специально для запланированного контрнаступления на юге».

«По его (источника. — RT) словам, США удовлетворили множество этих запросов, в том числе передав дополнительные боеприпасы, артиллерию и ПТРК Javelin в рамках нескольких президентских пакетов помощи, предоставленных Украине за последние два месяца», — пишут журналисты.

Они также отмечают, что на протяжении всей спецоперации России на Украине Соединённые Штаты регулярно предоставляют Киеву военные консультации и разведданные.

Напомним, ещё в марте Джен Псаки, занимавшая на тот момент должность пресс-секретаря Белого дома, сообщила во время брифинга, что США предоставляют Украине разведывательную информацию о боевой обстановке в режиме реального времени, которую Киев может использовать для выработки военного ответа России. Она также отметила, что украинские власти якобы получают в значительном количестве данные о планах и действиях РФ.

Американские и украинские военные во время учений

globallookpress.com

© Keystone Press Agency / Serhii Hudak

В свою очередь, в МИД РФ сообщили, что американская сторона обеспечивает Киев разведданными, используя не только военные, но и гражданские и частные спутники. Как отметили в ведомстве, это ведёт к «милитаризации космического пространства».

Кроме того, США принимают активное участие в обучении украинских военных. Как заявил в конце апреля Джон Кирби, занимавший на тот момент должность пресс-секретаря Пентагона, в разных странах, в том числе в Германии, американские бойцы ведут обучение представителей ВСУ использованию переданных Вашингтоном гаубиц.

«Ходят по лезвию ножа»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, обещание Вашингтона удовлетворять как неотложные, так и долгосрочные военные потребности Украины говорит о том, что американские власти настроены на длительное противостояние России «руками украинцев и готовы дальше накачивать Киев оружием».

«В Белом доме надеются, что за счёт их оружейных поставок конфликт на Украине станет длительным и изнурительным. Расчёт на то, чтобы своей военной помощью максимально отсрочить полное падение ВСУ и сделать американскую помощь востребованной для Украины в течение многих лет», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Однако Батюк сомневается, что тех производственных возможностей, которые есть у Соединённых Штатов, и дальше хватит на бесперебойные поставки вооружения киевскому режиму.

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«На Украине поставками одних ПТРК Javelin, дефицит которых уже наблюдается в США, не обойдёшься. ВСУ требуется более тяжёлое оружие, в частности больше РСЗО HIMARS. Но в Вашингтоне ясно дали понять, что не намерены наращивать их поставку. Мало того, американский ВПК сам может оказаться в непростой ситуации, поскольку Вашингтон поставляет оружие не только Украине, но и другим союзникам, например Тайваню, а также должен удовлетворять потребности своей армии», — заявил аналитик.

Предоставляя Киеву разведданные, информацию со спутников и обучая ВСУ, Вашингтон всё глубже втягивается в конфликт на Украине, уверен Батюк.

«США фактически напрямую координируют действия украинских военных, ставят перед ними задачи и ждут их выполнения. Это крайне опасная ситуация прежде всего для США, которые играют с огнём. К тому же от американских ястребов звучат призывы к Вашингтону напрямую вмешаться в конфликт, а также предоставить Киеву вооружения, способные обстреливать российские территории. США ходят по лезвию ножа, и всё это может обернуться для них самыми серьёзными последствиями», — заявил аналитик.

Схожего мнения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, активно задействуя свои разведывательные возможности, американская сторона не только координирует, но и напрямую управляет ВСУ, выполняет за них военное планирование, осуществляет наводку для уничтожения целей.

«Украинское командование носит подчинённый характер и является исполнителем того, что запланировали в Минобороны США. А нынешняя цель Пентагона — затягивание конфликта и его эскалация», — отметил эксперт в беседе с RT.

Подберёзкин считает, что Вашингтон продолжит накачивать Украину оружием до тех пор, пока Киев оказывает сопротивление.

Высокоскоростная противолокационная ракета Harm

Legion-Media

© U.S. Marine Corps Photo By Lance Cpl. Tyler Harmon

«Но основная материально-техническая часть ВСУ уже уничтожена, профессиональные военные в большинстве своём ликвидированы, как и колоссальное количество техники, в том числе не менее семи американских РСЗО HIMARS. Крайне ослаблены бронетанковые войска Украины, а также почти полностью ликвидированы резервы авиации. В рядах ВСУ стремительно нарастает дезорганизация. Решающий надлом, когда ВСУ побегут, может произойти в любой момент», — заявил аналитик.

И при таком раскладе Украине уже не помогут военные транши США, считает Подберёзкин.

«Дефицит профессиональных военных в ВСУ не перекрывают новобранцы, мало приспособленные к боевым действиям, которые зачастую становятся просто пушечным мясом. Зеленский продолжает мобилизовывать тех, у кого совсем нет боевого опыта, а также преступников и маргиналов, но это не профессиональная армия, которая способна эффективно выполнять боевые задачи», — заключил эксперт.