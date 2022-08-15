«Могут возникнуть серьёзные проблемы»: что стоит за призывами стран Восточной Европы к США ускорить поставки оружия

Государства восточного фланга НАТО призывают Вашингтон ускорить поставки оружия и требуют усиления войск для сдерживания России. Власти Польши и прибалтийских стран неоднократно обращались к США с соответствующими просьбами. По данным американских СМИ, Эстония, Польша и Латвия хотят получить РСЗО HIMARS, Варшава также ожидает заказанные ЗРК Patriot, истребители F-16 и танки Abrams, а Таллин — ударные беспилотники Reaper. Впрочем, по мнению экспертов, «архитекторы таких пожеланий» — американские чиновники, занимающиеся развитием ВПК и планированием военного бюджета США. Однако аналитики сомневаются, что Вашингтон сможет поставить эти вооружения, поскольку должен в первую очередь восполнить свой дефицит, образовавшийся из-за поставок оружия на Украину.

Страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки им оружия и требуют усиления войск для сдерживания России, пишет газета The Washington Post.

«Подобно Украине, которая не является членом НАТО, но считается близким партнёром альянса, ближайшие к (границам. — RT) России страны говорят, что отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи со стороны Запада», — отмечается в материале WP.

Так, Эстония хочет получить, в частности, американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ударные беспилотники Reaper.

«HIMARS, (БПЛА. — RT) Reaper, РЛС контрбатарейной борьбы — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения летальной военной силы, необходимой для сдерживания России», — приводит The Washington Post слова постоянного секретаря Минобороны Эстонии Кусти Салма.

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Он также добавил, что его республика находится на грани ситуации, когда ей «придётся идти на риски».

«Очень большие риски, связанные с нашей национальной безопасностью, задействуют часть наших резервов. И я знаю, что другие союзники делают то же самое», — сказал он.

В то же время польские должностные лица считают, что если Соединённые Штаты смогли бы ускорить поставки некоторых уже обещанных Варшаве вооружений, то это «значительно помогло бы оборонной позиции самой Польши», отмечает WP. Речь, в частности, идёт о заказанных польской стороной зенитных ракетных комплексах Patriot, РСЗО HIMARS, истребителях F-16 и танках Abrams.

Тем временем министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам, что его страна хочет получить современную реактивную артиллерию дальнего действия, а также системы воздушной и береговой обороны, которые обычно недоступны для стран со скромным бюджетом, пишет The Washington Post. Как отмечается, в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина, состоявшегося в этом месяце, Пабрикс заявил, что Латвии, как и Украине, совершенно необходимо вооружаться, поскольку существует реальная угроза того, что боевые действия «дойдут до границ» балтийской республики.

WP также сообщает, что страны Балтии и Восточной Европы просят Соединённые Штаты нарастить оборонное производство, чтобы ускорить выполнение заказов на оружие.

Как отмечает издание, по всей Европе дислоцировано около 100 тыс. американских военнослужащих, причём в последние месяцы их число возросло на 20 тыс. человек, а центром их сосредоточения «всё в большей степени становится восток».

Американские военные в Польше

AFP

© Wojtek RADWANSKI

«Но для стран, находящихся у самых границ России, этого по-прежнему недостаточно, — пишет издание. — Военные инвестиции, сделанные за последние полгода, принимаются с благодарностью, но лидеры в регионе считают, что в долгосрочной перспективе альянс должен действовать более напористо».

Они считают, что Россия представляет «экзистенциальную угрозу для Запада» и что более широкое американское присутствие в Европе необходимо, «чтобы сдерживать Москву», подчёркивает WP.

Порция запросов

Напомним, ещё в марте Варшава неоднократно просила Вашингтон ускорить поставки американского оружия. Сначала президент Польши Анджей Дуда высказал свою просьбу вице-президенту США Камале Харрис, а позже в том же месяце — уже главе Белого дома Джо Байдену. По словам польского лидера, Варшава хочет, чтобы у её армии как можно скорее было современное оснащение.

В свою очередь, в конце мая замминистра обороны Литвы Вилюс Семешка договорился об ускорении закупок вооружений балтийской республикой у Соединённых Штатов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте литовского оборонного ведомства. Семешка отметил, что оказание помощи Вашингтоном в приобретении приоритетных вооружений имеет решающее значение для укрепления безопасности Литвы. Он также заявил, что Вильнюс рассматривает, в частности, усиление противотанкового и зенитного оружия, мобильности войск и развитие сил противовоздушной обороны.

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Позднее, в июне, глава Минобороны республики Арвидас Анушаускас также коснулся вопроса поставок в Литву приоритетных вооружений.

«Совместно с латвийскими и эстонскими союзниками мы рассматриваем вопрос о развитии потенциала артиллерийской ракетной системы HIMARS. Литва планирует подписать соответствующий контракт до конца этого года», — сказал министр.

Позже в том же месяце замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил, что РФ якобы представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности всей Европы. В июле уже глава Минобороны республики Анушаускас подчеркнул, что Россия и её действия — это вызов безопасности Балтийского региона.

Несколькими днями позже в пресс-службе латвийского Минобороны сообщили американскому изданию Defence News, что Рига направила запрос Вашингтону о закупке РСЗО HIMARS в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими государствами, надеясь на софинансирование Вашингтона. Кроме того, латвийская сторона планирует приобрести системы береговой обороны.

Эстония также запрашивала поставки РСЗО HIMARS у США. Об этом говорится в сообщении Управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности. Как отмечается, возможную продажу ракетных систем уже одобрил американский Госдепартамент, однако эта сделка ещё должна получить одобрение конгресса Соединённых Штатов. В Пентагоне подчеркнули, что продажа HIMARS Эстонии, с одной стороны, поспособствует укреплению нацбезопасности США и их партнёров, а с другой — поможет эстонской стороне укрепить военный потенциал.

Истребители F-16

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© Ali Atmaca/Anadolu Agency

Однако поставка такой техники якобы «не приведёт к изменению базового военного баланса в регионе», утверждают в Пентагоне. Таллин рассчитывает, что Вашингтон поставит ему шесть РСЗО HIMARS до 2025 года, а также ракеты к ним с дальностью действия до 300 км. Как отметили в Генштабе Сил обороны Эстонии, такие системы позволяют атаковать важнейшие объекты и «позиции противника».

«Архитекторы пожеланий»

Как отметил политолог Александр Асафов, «архитекторами таких пожеланий» являются не правительства Польши и стран Балтии, а американские чиновники, занимающиеся развитием военно-промышленного комплекса и планированием военного бюджета США.

«Это способ вливания денег в ВПК США, который при растущей инфляции Вашингтону надо поддерживать. И государства, такие как Польша и балтийские республики, во многом призваны выполнить эту задачу. Кроме того, надо как-то реализовывать и военный бюджет США, который каждый год повышается. Более того, через новые заказы формируются предпосылки к увеличению следующего бюджета, который в США будут обсуждать в ноябре», — заявил Асафов в беседе с RT.

Эксперт считает, что, когда в связи с вероятными поставками оружия в Восточную Европу Пентагон говорит об укреплении безопасности стран этого региона, он, мягко говоря, лукавит.

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«Вашингтону глубоко безразлична безопасность Польши и балтийских стран. При этом лгут и сами восточноевропейские государства, когда называют Россию «экзистенциальной угрозой» для Запада. Это измышление абсолютно спекулятивное, за ними нет никакого содержания», — отметил Асафов.

Впрочем, у Соединённых Штатов «могут возникнуть серьёзные проблемы» с поставками вооружений странам Восточной Европы, считает военный эксперт Иван Коновалов.

«Слишком много американского оружия ушло на Украину. Теперь у армии США по многим параметрам наблюдается нехватка вооружений, в частности ПТРК Javelin, и Пентагону самому нужно возместить очень многие вещи. А Украина поглощает всё новые и новые американские поставки. Несмотря на то что отправка оружия в Восточную Европу — это новые заказы, стимулирующие ВПК, всё же перед США сейчас стоит главная задача: обеспечить свои собственные нужды. И это серьёзный вызов для промышленности», — отметил аналитик в беседе с RT.

При этом для самих балтийских стран получение американского оружия или ускорение его поставок — «своего рода показатель успешности», считает Коновалов.

Флаг НАТО

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«Для Польши получать как можно больше американского оружия, причём в ускоренном формате, — это важный фактор, подтверждающий, что Польша — союзник номер один США и проводник американских интересов в Восточной Европе. Они усиленно пытаются добиться этой роли. И американцы согласились с таким подходом. Поэтому поляки будут работать в этом направлении и дальше. Для них это крайне важно», — пояснил Коновалов.

Кроме того, эксперт также оценил информацию, содержащуюся в материале WP, о том, что в Восточной Европе хотят больше американского присутствия, «чтобы сдерживать Москву».

«Для стран Балтии и Польши важно размещение американских сил, поскольку это большие деньги. Они много зарабатывают на обслуживании американских баз, аэродромов и другой подобной военной инфраструктуры. И чтобы весь этот план реализовывался, государствам Восточной Европы необходимо всё время говорить о растущей опасности, якобы исходящей от России, чтобы заработать на этом мифе», — заметил аналитик.

При этом эксперты сходятся во мнении, что, если американские РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot, истребители F-16 и танки Abrams всё-таки будут поставлены в восточноевропейские страны, это усугубит ситуацию в сфере безопасности в регионе.