«Могут возникнуть серьёзные проблемы»: что стоит за призывами стран Восточной Европы к США ускорить поставки оружия
- РСЗО HIMARS
- globallookpress.com
- © Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency
Страны восточного фланга НАТО призвали США ускорить поставки им оружия и требуют усиления войск для сдерживания России, пишет газета The Washington Post.
«Подобно Украине, которая не является членом НАТО, но считается близким партнёром альянса, ближайшие к (границам. — RT) России страны говорят, что отчаянно нуждаются в дополнительной военной помощи со стороны Запада», — отмечается в материале WP.
Так, Эстония хочет получить, в частности, американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ударные беспилотники Reaper.
«HIMARS, (БПЛА. — RT) Reaper, РЛС контрбатарейной борьбы — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения летальной военной силы, необходимой для сдерживания России», — приводит The Washington Post слова постоянного секретаря Минобороны Эстонии Кусти Салма.
Он также добавил, что его республика находится на грани ситуации, когда ей «придётся идти на риски».
«Очень большие риски, связанные с нашей национальной безопасностью, задействуют часть наших резервов. И я знаю, что другие союзники делают то же самое», — сказал он.
В то же время польские должностные лица считают, что если Соединённые Штаты смогли бы ускорить поставки некоторых уже обещанных Варшаве вооружений, то это «значительно помогло бы оборонной позиции самой Польши», отмечает WP. Речь, в частности, идёт о заказанных польской стороной зенитных ракетных комплексах Patriot, РСЗО HIMARS, истребителях F-16 и танках Abrams.
Тем временем министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам, что его страна хочет получить современную реактивную артиллерию дальнего действия, а также системы воздушной и береговой обороны, которые обычно недоступны для стран со скромным бюджетом, пишет The Washington Post. Как отмечается, в ходе визита министра обороны США Ллойда Остина, состоявшегося в этом месяце, Пабрикс заявил, что Латвии, как и Украине, совершенно необходимо вооружаться, поскольку существует реальная угроза того, что боевые действия «дойдут до границ» балтийской республики.
WP также сообщает, что страны Балтии и Восточной Европы просят Соединённые Штаты нарастить оборонное производство, чтобы ускорить выполнение заказов на оружие.
Как отмечает издание, по всей Европе дислоцировано около 100 тыс. американских военнослужащих, причём в последние месяцы их число возросло на 20 тыс. человек, а центром их сосредоточения «всё в большей степени становится восток».
- Американские военные в Польше
- AFP
- © Wojtek RADWANSKI
«Но для стран, находящихся у самых границ России, этого по-прежнему недостаточно, — пишет издание. — Военные инвестиции, сделанные за последние полгода, принимаются с благодарностью, но лидеры в регионе считают, что в долгосрочной перспективе альянс должен действовать более напористо».
Они считают, что Россия представляет «экзистенциальную угрозу для Запада» и что более широкое американское присутствие в Европе необходимо, «чтобы сдерживать Москву», подчёркивает WP.
Порция запросов
Напомним, ещё в марте Варшава неоднократно просила Вашингтон ускорить поставки американского оружия. Сначала президент Польши Анджей Дуда высказал свою просьбу вице-президенту США Камале Харрис, а позже в том же месяце — уже главе Белого дома Джо Байдену. По словам польского лидера, Варшава хочет, чтобы у её армии как можно скорее было современное оснащение.
В свою очередь, в конце мая замминистра обороны Литвы Вилюс Семешка договорился об ускорении закупок вооружений балтийской республикой у Соединённых Штатов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте литовского оборонного ведомства. Семешка отметил, что оказание помощи Вашингтоном в приобретении приоритетных вооружений имеет решающее значение для укрепления безопасности Литвы. Он также заявил, что Вильнюс рассматривает, в частности, усиление противотанкового и зенитного оружия, мобильности войск и развитие сил противовоздушной обороны.
Позднее, в июне, глава Минобороны республики Арвидас Анушаускас также коснулся вопроса поставок в Литву приоритетных вооружений.
«Совместно с латвийскими и эстонскими союзниками мы рассматриваем вопрос о развитии потенциала артиллерийской ракетной системы HIMARS. Литва планирует подписать соответствующий контракт до конца этого года», — сказал министр.
Позже в том же месяце замминистра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс заявил, что РФ якобы представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности всей Европы. В июле уже глава Минобороны республики Анушаускас подчеркнул, что Россия и её действия — это вызов безопасности Балтийского региона.
Несколькими днями позже в пресс-службе латвийского Минобороны сообщили американскому изданию Defence News, что Рига направила запрос Вашингтону о закупке РСЗО HIMARS в рамках совместного проекта с другими прибалтийскими государствами, надеясь на софинансирование Вашингтона. Кроме того, латвийская сторона планирует приобрести системы береговой обороны.
Эстония также запрашивала поставки РСЗО HIMARS у США. Об этом говорится в сообщении Управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности. Как отмечается, возможную продажу ракетных систем уже одобрил американский Госдепартамент, однако эта сделка ещё должна получить одобрение конгресса Соединённых Штатов. В Пентагоне подчеркнули, что продажа HIMARS Эстонии, с одной стороны, поспособствует укреплению нацбезопасности США и их партнёров, а с другой — поможет эстонской стороне укрепить военный потенциал.
- Истребители F-16
- Gettyimages.ru
- © Ali Atmaca/Anadolu Agency
Однако поставка такой техники якобы «не приведёт к изменению базового военного баланса в регионе», утверждают в Пентагоне. Таллин рассчитывает, что Вашингтон поставит ему шесть РСЗО HIMARS до 2025 года, а также ракеты к ним с дальностью действия до 300 км. Как отметили в Генштабе Сил обороны Эстонии, такие системы позволяют атаковать важнейшие объекты и «позиции противника».
«Архитекторы пожеланий»
Как отметил политолог Александр Асафов, «архитекторами таких пожеланий» являются не правительства Польши и стран Балтии, а американские чиновники, занимающиеся развитием военно-промышленного комплекса и планированием военного бюджета США.
«Это способ вливания денег в ВПК США, который при растущей инфляции Вашингтону надо поддерживать. И государства, такие как Польша и балтийские республики, во многом призваны выполнить эту задачу. Кроме того, надо как-то реализовывать и военный бюджет США, который каждый год повышается. Более того, через новые заказы формируются предпосылки к увеличению следующего бюджета, который в США будут обсуждать в ноябре», — заявил Асафов в беседе с RT.
Эксперт считает, что, когда в связи с вероятными поставками оружия в Восточную Европу Пентагон говорит об укреплении безопасности стран этого региона, он, мягко говоря, лукавит.
«Вашингтону глубоко безразлична безопасность Польши и балтийских стран. При этом лгут и сами восточноевропейские государства, когда называют Россию «экзистенциальной угрозой» для Запада. Это измышление абсолютно спекулятивное, за ними нет никакого содержания», — отметил Асафов.
Впрочем, у Соединённых Штатов «могут возникнуть серьёзные проблемы» с поставками вооружений странам Восточной Европы, считает военный эксперт Иван Коновалов.
«Слишком много американского оружия ушло на Украину. Теперь у армии США по многим параметрам наблюдается нехватка вооружений, в частности ПТРК Javelin, и Пентагону самому нужно возместить очень многие вещи. А Украина поглощает всё новые и новые американские поставки. Несмотря на то что отправка оружия в Восточную Европу — это новые заказы, стимулирующие ВПК, всё же перед США сейчас стоит главная задача: обеспечить свои собственные нужды. И это серьёзный вызов для промышленности», — отметил аналитик в беседе с RT.
При этом для самих балтийских стран получение американского оружия или ускорение его поставок — «своего рода показатель успешности», считает Коновалов.
- Флаг НАТО
- Gettyimages.ru
- © Jakub Porzycki/NurPhoto
«Для Польши получать как можно больше американского оружия, причём в ускоренном формате, — это важный фактор, подтверждающий, что Польша — союзник номер один США и проводник американских интересов в Восточной Европе. Они усиленно пытаются добиться этой роли. И американцы согласились с таким подходом. Поэтому поляки будут работать в этом направлении и дальше. Для них это крайне важно», — пояснил Коновалов.
Кроме того, эксперт также оценил информацию, содержащуюся в материале WP, о том, что в Восточной Европе хотят больше американского присутствия, «чтобы сдерживать Москву».
«Для стран Балтии и Польши важно размещение американских сил, поскольку это большие деньги. Они много зарабатывают на обслуживании американских баз, аэродромов и другой подобной военной инфраструктуры. И чтобы весь этот план реализовывался, государствам Восточной Европы необходимо всё время говорить о растущей опасности, якобы исходящей от России, чтобы заработать на этом мифе», — заметил аналитик.
При этом эксперты сходятся во мнении, что, если американские РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot, истребители F-16 и танки Abrams всё-таки будут поставлены в восточноевропейские страны, это усугубит ситуацию в сфере безопасности в регионе.
«Это не сыграет на пользу общему климату безопасности. Но об этом ни в Вашингтоне, ни в Восточной Европе никто не думает, как и о безопасности жителей восточноевропейских государств. США своими поставками лишь увеличат военную опасность и напряжённость в регионе. Россия не оставит такие меры без ответа и предпримет оперативные шаги по укреплению своих границ и позиций», — заключил эксперт.
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