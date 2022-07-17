«США оплатят значительную часть заказа»: зачем Эстония рассчитывает на поставки американских РСЗО HIMARS

Таллин намерен получить американские реактивные системы залпового огня HIMARS к концу 2025 года, заявил глава эстонского центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. При этом сделка на $500 млн, уже утверждённая Госдепартаментом США, должна получить одобрение в конгрессе. В Минобороны Эстонии подчёркивают, что реальная стоимость контракта будет гораздо меньше, так как значительную часть расходов возьмёт на себя американская сторона. По мнению экспертов, возможную отправку HIMARS Таллину нужно расценивать как попытку усугубить военную напряжённость вдоль российских границ. Вместе с тем аналитики отмечают, что сроки поставки РСЗО довольно отдалённые и за это время геополитическая ситуация в мире может измениться.

Эстонские власти ожидают, что шесть американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сопутствующее оборудование и боеприпасы будут поставлены в страну к концу 2025 года. Такую оценку в беседе с порталом ERR дал глава государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. При этом сделка по ракетным системам на сумму до $500 млн ещё должна получить одобрение в конгрессе США.

«Мы рассчитываем уже через несколько недель после решения конгресса получить проект договора, и к концу 2025 года все предусмотренные соглашением материалы должны быть уже в Эстонии. Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле, производство уже началось», — сказал Саар.

На днях о планах поставить HIMARS прибалтийскому государству сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности. Там добавили, что возможную продажу ракетных систем уже одобрил Госдепартамент. В американском Минобороны заявили, что эта сделка поспособствует укреплению нацбезопасности как США, так и их партнёров, и отметили, что предполагаемая покупка HIMARS поможет эстонской стороне достичь своих целей по укреплению военного потенциала.

При этом в Пентагоне утверждают, что поставка такой техники якобы «не приведёт к изменению базового военного баланса в регионе».

Между тем канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что системы HIMARS приобретут и другие прибалтийские государства. Он подчеркнул, что для Таллина фактическая стоимость контракта будет ниже, чем заявленные $500 млн.

«В рамках своей программы помощи в обеспечении безопасности Соединённые Штаты сами оплатят значительную часть этого заказа», — пояснил Сальм.

Также по теме Антироссийский плацдарм: почему в Эстонии потребовали расширить присутствие войск США в Прибалтике Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала нарастить присутствие Соединённых Штатов в государствах Балтии для сдерживания России. По...

В свою очередь, глава отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Каарел Мяэсалу сообщил, что в Таллине рассчитывают получить как снаряды с дальностью стрельбы до 70 км, так и ракеты, которые могут преодолеть до 300 км. «Система позволяет наносить высокоточные удары по важнейшим объектам и позициям противника», — отметил он.

«Единственный враг»

Закупка комплексов HIMARS Таллином станет очередным шагом по нагнетанию антироссийской истерии в регионе, отмечают эксперты. Так, ещё в конце января занимавшая на тот момент пост премьер-министра Эстонии Кая Каллас призвала США нарастить своё присутствие в государствах Балтии для «сдерживания» России. И своей риторике она не изменяет.

Выступая на внеочередном заседании парламента 15 июля в статусе кандидата на пост премьера в связи с недавней отставкой правительства, Каллас обвинила Москву в «кризисе безопасности», а также в том, что она якобы внесла существенный вклад в резкий рост цен на энергоносители, «рассчитывая внести нестабильность в общество». После чего назвала РФ единственным врагом Эстонии.

«Эстония является признанным и уважаемым игроком на международной арене. У нас много друзей, но только один враг. И этот враг — Россия. Мы не можем обойти тот факт, что Россия сделала мир вокруг нас гораздо менее безопасным, чем это было некоторое время назад. Сегодня мы столкнулись с самым серьёзным кризисом безопасности в нашей истории», — приводит её слова ERR.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Gettyimages.ru

Североатлантические планы

Заявление Каллас и информация о возможной отправке РСЗО HIMARS в Эстонию прозвучали на фоне намерения США и НАТО укрепить свои позиции на восточном фланге альянса.

Так, 29 июня глава Белого дома Джо Байден во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о планах по созданию постоянной штаб-квартиры 5-го армейского корпуса США в Польше, а также о намерении укрепить оперативную совместимость сил Соединённых Штатов и НАТО «на всём восточном фланге». Кроме того, по его словам, Вашингтон планирует увеличить ротационное развёртывание американских ВС в странах Балтии и Румынии.

В своей речи Байден также напомнил, что в этом году США уже перебросили в Европу дополнительно 20 тыс. военных, «чтобы укрепить альянс в ответ на агрессивные действия России».

Таким образом, Соединённые Штаты довели своё присутствие в регионе до 100 тыс. человек.

В свою очередь, Столтенберг 13 июля раскрыл детали планов НАТО по укреплению восточного фланга альянса. Выступая перед депутатами Европарламента, он напомнил, что в ближайшее время Североатлантический блок намерен укрепить передовую оборону, усилить боевые группы в восточной части альянса, увеличить численность сил повышенной готовности до более чем 300 тыс. военнослужащих, а также заблаговременно разместить там технику и запасы предметов снабжения военного назначения.

Также по теме К росту взаимной напряжённости: почему в НАТО заявили об отсутствии ограничений на усиление своего восточного фланга У НАТО больше нет ограничений на усиление своего присутствия на восточном фланге из-за проводимой Россией спецоперации на Украине,...

«Большинство из них (военных альянса. — RT) будут дислоцироваться в своих странах, но многие будут приписаны к территориям, которые должны защищать. Там они будут тренироваться и проводить учения на регулярной основе, — сказал генсек НАТО. — Таким образом, им будет знакома местность, они будут уметь взаимодействовать с силами обороны страны и будут готовы к развёртыванию там в случае кризиса».

Столтенберг напомнил, что альянс уже разместил более 40 тыс. военных, «в основном в восточной части» блока, подчеркнув, что теперь у альянса есть боевые группы не только в странах Балтии и Польше, но и в Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

Политика деклараций

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в беседе с RT обратил внимание на то, что формулировки о поставке Эстонии комплексов HIMARS пока лишены какой-либо конкретики. Несмотря на то что в Таллине называют определённые сроки, сами американцы пока говорят о сделке как о «предполагаемой», ведь ещё нужно её одобрение в конгрессе, отметил он.

«Сейчас сложно что-то прогнозировать, поскольку осенью должны будут пройти выборы в конгресс. И там вполне может измениться баланс сил, что может привести к изменениям в политике США. Скажем, она может стать более осторожной в отношении ситуации вокруг Украины и России, что, в свою очередь, повлечёт за собой и изменение взглядов на контракт с Эстонией», — пояснил аналитик.

Козюлин подчеркнул, что подобного рода сделки всегда занимают много времени, так как обычно растягивается процесс согласования всех моментов, в том числе производственных.

«Если контракт ещё на стадии согласования, то может пройти целый год, пока он получит одобрение», — уточнил эксперт.

Также на russian.rt.com «Опасность эскалации напряжённости»: как НАТО продолжает продвигаться к границам России

С его точкой зрения согласен политолог Александр Асафов. В разговоре с RT он заметил, что американские власти сегодня всё больше отходят от политики прямых действий к политике деклараций.

«Они заявляют: «Да-да, мы, конечно, продолжим поддерживать большим количеством вооружения наших союзников, но чуть погодя». В связи с чем возникает вопрос: а будет ли это вооружение по прошествии времени актуально для самих союзников? Тем не менее декларация о намерении есть, соответственно, что вам ещё надо? Декларировать гораздо проще, чем выполнять. К тому же никто не знает, какими будут геополитическая ситуация в мире и руководство самих США в 2025 году», — пояснил он.

Несколько иного мнения придерживается полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин. В комментарии RT он отметил, что США всегда были заинтересованы в накачке своим оружием союзников и партнёров, поэтому и в случае с Эстонией на попятную не пойдут.

«Для того чтобы работал американский военно-промышленный комплекс, США нужно создавать иллюзию опасности для Европы и других стран мира. Потому что если у людей не будет страха перед возможным нападением на них, то кто тогда будет покупать американское оружие?» — сказал эксперт.

С ним согласен научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, США не откажутся от своих планов по укреплению позиций на восточном фланге, поэтому сообщение Пентагона о потенциальной отправке HIMARS в Эстонию следует рассматривать «в одной системе координат в рамках противодействия России».

Эксперт также обратил внимание на то, что агрессивное заявление Каллас и параллельное сообщение о соглашении по HIMARS показательны и являются примерами яркого проявления «демонстративной русофобии».

«Это индикатор того, что прибалтийские страны находятся на острие русофобского копья Запада, в авангарде противостояния России», — сказал аналитик.

Вместе с тем перспектива появления у Эстонии комплексов РСЗО не должна сильно обеспокоить Россию, считает Виктор Литовкин. По его словам, у РФ есть чем ответить на размещение подобных вооружений вблизи её границ.

«Мы спокойно укрепляем свою безопасность. У нас есть чем ответить: Западный военный округ хорошо оснащён современными вооружениями, поэтому мы не будем на каждый чих в Эстонии тратить огромные деньги, чтобы его компенсировать. Зачем? У нас есть всё, что надо, чтобы нейтрализовать военную технику Эстонии», — резюмировал Литовкин.