«США оплатят значительную часть заказа»: зачем Эстония рассчитывает на поставки американских РСЗО HIMARS
- Ракетная система залпового огня HIMARS
- Legion-Media
Эстонские власти ожидают, что шесть американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сопутствующее оборудование и боеприпасы будут поставлены в страну к концу 2025 года. Такую оценку в беседе с порталом ERR дал глава государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар. При этом сделка по ракетным системам на сумму до $500 млн ещё должна получить одобрение в конгрессе США.
«Мы рассчитываем уже через несколько недель после решения конгресса получить проект договора, и к концу 2025 года все предусмотренные соглашением материалы должны быть уже в Эстонии. Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле, производство уже началось», — сказал Саар.
На днях о планах поставить HIMARS прибалтийскому государству сообщили в управлении Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности. Там добавили, что возможную продажу ракетных систем уже одобрил Госдепартамент. В американском Минобороны заявили, что эта сделка поспособствует укреплению нацбезопасности как США, так и их партнёров, и отметили, что предполагаемая покупка HIMARS поможет эстонской стороне достичь своих целей по укреплению военного потенциала.
При этом в Пентагоне утверждают, что поставка такой техники якобы «не приведёт к изменению базового военного баланса в регионе».
Между тем канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что системы HIMARS приобретут и другие прибалтийские государства. Он подчеркнул, что для Таллина фактическая стоимость контракта будет ниже, чем заявленные $500 млн.
«В рамках своей программы помощи в обеспечении безопасности Соединённые Штаты сами оплатят значительную часть этого заказа», — пояснил Сальм.
В свою очередь, глава отдела Генштаба Сил обороны Эстонии Каарел Мяэсалу сообщил, что в Таллине рассчитывают получить как снаряды с дальностью стрельбы до 70 км, так и ракеты, которые могут преодолеть до 300 км. «Система позволяет наносить высокоточные удары по важнейшим объектам и позициям противника», — отметил он.
«Единственный враг»
Закупка комплексов HIMARS Таллином станет очередным шагом по нагнетанию антироссийской истерии в регионе, отмечают эксперты. Так, ещё в конце января занимавшая на тот момент пост премьер-министра Эстонии Кая Каллас призвала США нарастить своё присутствие в государствах Балтии для «сдерживания» России. И своей риторике она не изменяет.
Выступая на внеочередном заседании парламента 15 июля в статусе кандидата на пост премьера в связи с недавней отставкой правительства, Каллас обвинила Москву в «кризисе безопасности», а также в том, что она якобы внесла существенный вклад в резкий рост цен на энергоносители, «рассчитывая внести нестабильность в общество». После чего назвала РФ единственным врагом Эстонии.
«Эстония является признанным и уважаемым игроком на международной арене. У нас много друзей, но только один враг. И этот враг — Россия. Мы не можем обойти тот факт, что Россия сделала мир вокруг нас гораздо менее безопасным, чем это было некоторое время назад. Сегодня мы столкнулись с самым серьёзным кризисом безопасности в нашей истории», — приводит её слова ERR.
- Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
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Североатлантические планы
Заявление Каллас и информация о возможной отправке РСЗО HIMARS в Эстонию прозвучали на фоне намерения США и НАТО укрепить свои позиции на восточном фланге альянса.
Так, 29 июня глава Белого дома Джо Байден во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о планах по созданию постоянной штаб-квартиры 5-го армейского корпуса США в Польше, а также о намерении укрепить оперативную совместимость сил Соединённых Штатов и НАТО «на всём восточном фланге». Кроме того, по его словам, Вашингтон планирует увеличить ротационное развёртывание американских ВС в странах Балтии и Румынии.
В своей речи Байден также напомнил, что в этом году США уже перебросили в Европу дополнительно 20 тыс. военных, «чтобы укрепить альянс в ответ на агрессивные действия России».
Таким образом, Соединённые Штаты довели своё присутствие в регионе до 100 тыс. человек.
В свою очередь, Столтенберг 13 июля раскрыл детали планов НАТО по укреплению восточного фланга альянса. Выступая перед депутатами Европарламента, он напомнил, что в ближайшее время Североатлантический блок намерен укрепить передовую оборону, усилить боевые группы в восточной части альянса, увеличить численность сил повышенной готовности до более чем 300 тыс. военнослужащих, а также заблаговременно разместить там технику и запасы предметов снабжения военного назначения.
«Большинство из них (военных альянса. — RT) будут дислоцироваться в своих странах, но многие будут приписаны к территориям, которые должны защищать. Там они будут тренироваться и проводить учения на регулярной основе, — сказал генсек НАТО. — Таким образом, им будет знакома местность, они будут уметь взаимодействовать с силами обороны страны и будут готовы к развёртыванию там в случае кризиса».
Столтенберг напомнил, что альянс уже разместил более 40 тыс. военных, «в основном в восточной части» блока, подчеркнув, что теперь у альянса есть боевые группы не только в странах Балтии и Польше, но и в Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии.
Политика деклараций
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в беседе с RT обратил внимание на то, что формулировки о поставке Эстонии комплексов HIMARS пока лишены какой-либо конкретики. Несмотря на то что в Таллине называют определённые сроки, сами американцы пока говорят о сделке как о «предполагаемой», ведь ещё нужно её одобрение в конгрессе, отметил он.
«Сейчас сложно что-то прогнозировать, поскольку осенью должны будут пройти выборы в конгресс. И там вполне может измениться баланс сил, что может привести к изменениям в политике США. Скажем, она может стать более осторожной в отношении ситуации вокруг Украины и России, что, в свою очередь, повлечёт за собой и изменение взглядов на контракт с Эстонией», — пояснил аналитик.
Козюлин подчеркнул, что подобного рода сделки всегда занимают много времени, так как обычно растягивается процесс согласования всех моментов, в том числе производственных.
«Если контракт ещё на стадии согласования, то может пройти целый год, пока он получит одобрение», — уточнил эксперт.Также на russian.rt.com «Опасность эскалации напряжённости»: как НАТО продолжает продвигаться к границам России
С его точкой зрения согласен политолог Александр Асафов. В разговоре с RT он заметил, что американские власти сегодня всё больше отходят от политики прямых действий к политике деклараций.
«Они заявляют: «Да-да, мы, конечно, продолжим поддерживать большим количеством вооружения наших союзников, но чуть погодя». В связи с чем возникает вопрос: а будет ли это вооружение по прошествии времени актуально для самих союзников? Тем не менее декларация о намерении есть, соответственно, что вам ещё надо? Декларировать гораздо проще, чем выполнять. К тому же никто не знает, какими будут геополитическая ситуация в мире и руководство самих США в 2025 году», — пояснил он.
Несколько иного мнения придерживается полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин. В комментарии RT он отметил, что США всегда были заинтересованы в накачке своим оружием союзников и партнёров, поэтому и в случае с Эстонией на попятную не пойдут.
«Для того чтобы работал американский военно-промышленный комплекс, США нужно создавать иллюзию опасности для Европы и других стран мира. Потому что если у людей не будет страха перед возможным нападением на них, то кто тогда будет покупать американское оружие?» — сказал эксперт.
С ним согласен научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, США не откажутся от своих планов по укреплению позиций на восточном фланге, поэтому сообщение Пентагона о потенциальной отправке HIMARS в Эстонию следует рассматривать «в одной системе координат в рамках противодействия России».
Эксперт также обратил внимание на то, что агрессивное заявление Каллас и параллельное сообщение о соглашении по HIMARS показательны и являются примерами яркого проявления «демонстративной русофобии».
«Это индикатор того, что прибалтийские страны находятся на острие русофобского копья Запада, в авангарде противостояния России», — сказал аналитик.
Вместе с тем перспектива появления у Эстонии комплексов РСЗО не должна сильно обеспокоить Россию, считает Виктор Литовкин. По его словам, у РФ есть чем ответить на размещение подобных вооружений вблизи её границ.
«Мы спокойно укрепляем свою безопасность. У нас есть чем ответить: Западный военный округ хорошо оснащён современными вооружениями, поэтому мы не будем на каждый чих в Эстонии тратить огромные деньги, чтобы его компенсировать. Зачем? У нас есть всё, что надо, чтобы нейтрализовать военную технику Эстонии», — резюмировал Литовкин.
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