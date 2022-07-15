В Госдепе одобрили возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн

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Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
В Госдепе одобрили возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн
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«Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до $500 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пентагон утвердил соответствующий сертификат и передал информацию о возможной продаже в конгресс.

Как сказано в сообщении, Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, а также ракетные блоки и ракеты.  

«Предполагаемая продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе», — отметили в Пентагоне.

В марте стало известно, что США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.

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