В Госдепе одобрили возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн
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«Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до $500 млн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Пентагон утвердил соответствующий сертификат и передал информацию о возможной продаже в конгресс.
Как сказано в сообщении, Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, а также ракетные блоки и ракеты.
«Предполагаемая продажа этого оборудования не изменит основного военного баланса в регионе», — отметили в Пентагоне.
В марте стало известно, что США запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.