Эстония рассчитывает получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года

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Эстония рассчитывает получить шесть американских РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним к концу 2025 года. Об этом сообщил глава эстонского центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар.

«Мы рассчитываем уже через несколько недель после решения конгресса получить проект договора, и к концу 2025 года все предусмотренные соглашением материалы должны быть уже в Эстонии. Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось», — цитирует его ERR.

Накануне Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн.

Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, а также ракетные блоки и ракеты.

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