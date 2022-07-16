Эстония рассчитывает получить американские РСЗО HIMARS к концу 2025 года

Эстония рассчитывает получить шесть американских РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним к концу 2025 года. Об этом сообщил глава эстонского центра оборонных инвестиций Магнус-Вальдемар Саар.

«Мы рассчитываем уже через несколько недель после решения конгресса получить проект договора, и к концу 2025 года все предусмотренные соглашением материалы должны быть уже в Эстонии. Договор правительства США с производителем уже действует, и на самом деле производство уже началось», — цитирует его ERR.

Накануне Госдепартамент США утвердил сделку по продаже Эстонии РСЗО HIMARS на $500 млн.

Эстония попросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, а также ракетные блоки и ракеты.