«Всё это нереализуемо»: как Киев в очередной раз пригрозил атаковать Крымский мост

В Киеве заявили, что Крымский мост должен быть уничтожен, поскольку он якобы «незаконный» и имеет большое военное значение. Ранее украинские власти уже говорили, что могут атаковать объект при первой возможности, а в Кремле подчёркивали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии военных РФ. В Совфеде RT сообщили, что любая попытка киевского режима нанести ущерб Крымскому мосту будет жёстко пресечена, в Госдуме предупредили о роковых последствиях для украинской власти. Впрочем, по мнению экспертов, несмотря на массированные поставки западного оружия Киеву, ВСУ не обладают возможностями нанесения удара по Крымскому мосту.

В Киеве заявили, что Крымский мост должен быть уничтожен. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал понять в интервью The Guardian, что украинская сторона считает этот объект «легитимной военной целью».

«Это незаконное сооружение и главный путь снабжения российских войск в Крыму. Такие объекты следует уничтожать», — сказал Подоляк.

Он также заявил, что в «следующие два-три месяца» возможны новые атаки в Крыму, подобные произошедшему там инциденту 16 августа.

Ранее Минобороны России сообщило о диверсии в Джанкое, в результате которой пострадали склад военного назначения, несколько гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

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«Думаю, могут произойти и новые (происшествия такого рода. — RT)», — сказал Подоляк.

Он сообщил, что запросил «ещё 50, 60, 80» реактивных систем залпового огня (РСЗО) в дополнение к уже имеющемуся арсеналу.

«Примерно 20 систем, 16 из которых — РСЗО HIMARS на колёсном шасси, поставленные США. Три системы — это M270 на гусеничном шасси, поступившие из Великобритании. (Великобритания. — RT) обещает поставить ещё три установки», — пишет The Guardian, при этом не уточняя, что не менее семи пусковых установок HIMARS уже уничтожены ВС РФ, о чём сообщало Минобороны России.

Подоляк высоко оценил роль Великобритании в поддержке Киева, которая, как отмечает издание, в некоторых отношениях превзошла участие США, и выразил надежду на продолжение такой помощи. Он пообещал, что вклад Лондона будут помнить веками.

О том, что представители Украины обсуждают с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста, заявил 11 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он утверждал, что этот вопрос поднимался на июньском саммите НАТО.

В Москве отреагировали на угрозы советника главы офиса украинского президента. Как заявила в комментарии RT сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, любая попытка нанести ущерб Крымскому мосту со стороны киевского режима будет жёстко пресечена.

«Крым вошёл в состав РФ на основании общенародного референдума и реализовал своё право на самоопределение в соответствии с нормами международного права. Любое посягательство на суверенитет России будет жёстко пресечено. Если последуют какие-то попытки нанесения вреда инфраструктурному объекту РФ, ответ будет настолько жёстким, что вздрогнет не только Киев», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

Она отметила, что Россия предприняла все необходимые меры, обеспечивающие безопасность Крымского моста.

Крымский мост

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил в беседе с RT, что угроза со стороны Киева уничтожить Крымский мост — это попытка вбросить в информационное пространство очередное громкое заявление, «чтобы показать, как киевский режим продолжает огрызаться».

«Для России Крымский мост имеет огромное значение, на заявлениях о планах посягнуть на безопасность этого стратегического объекта представители официального Киева пытаются сделать себе очередной пиар. Мост защищён несколькими линиями противоракетной обороны и современными комплексами, кроме того, на его страже стоят спецслужбы и правоохранительные органы. При этом даже попытки атаковать Крымский мост рискуют стать роковыми для украинской власти», — подчеркнул Белик.

Серия угроз

Украинские власти уже не первый раз грозятся нанести удар по Крымскому мосту. Так, в июне генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал этот российский объект целью номер один для уничтожения западным оружием. По его словам, Крымский мост — путь подтягивания российских резервов, который ВСУ нужно просто обрезать.

Это заявление прокомментировали в Кремле, подчеркнув, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами по линии российских военных.

«Что касается упоминания нашего моста, это далеко не первый раз. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем во внимание», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров в интервью НТВ заявил, что планы киевских властей атаковать Крымский мост «потерпят полный крах».

В свою очередь, Следственный комитет России сообщил, что даст правовую оценку высказываниям генерал-майора ВСУ, «который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту».

При этом глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что данный объект надёжно прикрыт средствами противовоздушной обороны.

«По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В июле представитель главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что для ударов по объектам в Крыму Киев может использовать американские системы залпового огня HIMARS, но при условии, что украинской стороне поставят ракеты с дальностью полёта до 300 км.

Американские системы залпового огня HIMARS на Украине

globallookpress.com

© Cover Images/Keystone Press Agency

Кроме того, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может атаковать этот объект, «как только появится первая техническая возможность». Он добавил, что, если западные партнёры Украины посоветуют киевским властям не «бить» по России, то они не будут этого делать.

«Мост хорошо охраняется»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, украинские политики на протяжении долгого времени угрожают уничтожением Крымского моста, но до сих пор «ограничивались лишь громкими заявлениями».

«Я не знаю ни одного более-менее значимого политического деятеля Украины или представителя военной верхушки, который не выступал за разрушение Крымского моста. Таких заявлений можно делать сколько угодно, но вот реализовать такого рода планы у Киева точно не получится. Мост хорошо охраняется, для этого создана специальная тактическая группировка, в которую входят системы ПВО и ПРО, существуют спецподразделения, которые обладают как военно-морской составляющей, так и сухопутной», — заявил аналитик в беседе с RT.

Впрочем, по словам Коновалова, попыток нанести удар по Крымскому мосту или организовать там диверсию со стороны киевского режима всё же полностью исключать нельзя.

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«Учитывая последние провокации украинской стороны в Крыму, которые были осуществлены от отчаяния и невозможности переломить ход событий на поле боя в Донбассе, совсем отметать возможность организации новых диверсий не стоит. Они могут планироваться, но вот осуществить их на Крымском мосту, где усиленная охрана и пункты досмотра с обеих сторон, практически невозможно, не говоря уже о прямой атаке ВСУ по объекту», — сказал эксперт.

Как пояснил Коновалов, даже несмотря на массированные поставки западного оружия Киеву, Вооружённые силы Украины не обладают теми военно-техническими возможностями, которые позволили бы им нанести удар по Крымскому мосту.

«Но даже если у Киева было бы дальнобойное вооружение, способное атаковать Крымский мост, украинские власти этого бы не сделали, поскольку осознают, что такая атака повлечёт за собой очень серьёзные и даже непоправимые последствия для украинского руководства, а также для их кураторов», — констатировал аналитик.

Что касается диверсий, то Коновалов отметил: даже при попытке нанести урон Крымскому мосту причинить значительный вред объекту будет невозможно.

«Для этого нужно подорвать опору моста. Но доставить такое количество взрывчатки, провезти всё это через пункты досмотра и охрану просто не представляется возможным. Тем более что охрана объекта усилена», — заявил эксперт.

Коновалов также прокомментировал возможную роль Великобритании в разработке планов по уничтожению Крымского моста.

«Украинский депутат не зря хвастает такого рода дискуссиями. Британские военные специалисты, а также представители спецслужб действительно активно участвуют в разработках различных операций, которые осуществляются ВСУ. Не исключено, что какие-то варианты рассматриваются и относительно Крымского моста. Другое дело, что всё это нереализуемо», — считает аналитик.

ЗРС С-400

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

Схожего мнения придерживается и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, роль Великобритании в планировании таких провокаций «самая активная».

«Возможностей, чтобы как-то усложнить выполнение задач спецоперации на Украине у Лондона осталось мало, поэтому в ход идут уже грязные методы по планированию диверсий и атак в районе Крымского моста. Но сколько бы Киев ни обсуждал это с британским руководством, сделать они по большому счёту ничего не могут», — уверен эксперт.

Подберёзкин пояснил, что нанести ущерб Крымскому мосту «очень трудно».