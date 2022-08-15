Политолог Бальбек назвал угрозы в адрес Крымского моста посягательством на нацбезопасность

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что украинская сторона провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.

«Крымский мост — это стратегический объект, любая угроза в отношении него — это посягательство на нашу национальную безопасность. Впрочем, украинские политики уже и так наговорили на полный букет статей о нацизме, геноциде, подготовке массовых убийств и многом другом», — сообщил Бальбек.

Эксперт отметил, что тема Крымского моста «будоражит» представителей украинских элит, и при наличии такой возможности, по его словам, на мост уже давно была бы совершена атака со стороны Украины.

«Всё, что им остаётся, — это разрабатывать планы и озвучивать их в публичной сфере, чтобы все видели, какой уровень угроз существует для российских стратегических объектов», — добавил специалист.

Ранее Гончаренко рассказал, что на саммите НАТО в июне обсудил с министром обороны Великобритании план уничтожения Крымского моста.

В июле на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что попытка атаковать Крымский мост приведёт к сокрушительному ответу.