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Депутат Рады Гончаренко обсудил с Лондоном план уничтожения Крымского моста

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Украинская сторона провела переговоры с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста ещё в июне», — цитирует Гончаренко РИА Новости со ссылкой на соцсети украинского депутата.

Ранее на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что попытка атаковать Крымский мост приведёт к сокрушительному ответу.

По его словам, за подобную провокацию киевский режим получит удар, от которого не сможет оправиться.

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