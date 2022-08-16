«Ущерб нанесён ряду гражданских объектов»: Минобороны РФ заявило о диверсии на военном складе в Джанкое

Причиной возгорания и последующей детонации боеприпасов на военном складе в районе Джанкоя стала диверсия, сообщили в Минобороны РФ. В результате был нанесён ущерб ряду гражданских объектов, в частности жилым домам, электростанции, ЛЭП. Также оказались повреждены железнодорожные пути. По данным крымских властей, пострадали два человека, одному из них оказали амбулаторную помощь и отпустили домой, второго прооперировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Как заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, в Джанкойском районе эвакуированы более 3 тыс. человек, а в пятикилометровой зоне выставлено оцепление.

Возгорание и последующая детонация боеприпасов в одной из воинских частей в Джанкойском районе на севере Крымского полуострова произошли в результате диверсии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой. Ущерб нанесён ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе инцидента «серьёзно пострадавших нет».

Как добавили в оборонном ведомстве, принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии.

Ранее в Минобороны сообщили, что около 06:15 мск в районе населённого пункта Майского Джанкойского района Крыма произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, после чего произошла детонация хранившихся там снарядов.

В результате инцидента ранения получили два человека из числа гражданских.

«У нас в результате ситуации в Джанкойском районе двое пострадавших. Одному из них оказана амбулаторная помощь, он отпущен домой. Второй пострадавший прооперирован. На сегодня его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни для него нет», — заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский в эфире телеканала «Крым 24».

По данным главы региона Сергея Аксёнова, из населённых пунктов Майского и Азовского эвакуированы свыше 3 тыс. местных жителей, 121 человек доставлен в пункты временного размещения. При этом около 20 гражданских лиц отказались покидать свои дома, оставшись в подвальных помещениях.

В пятикилометровой зоне вокруг воинской части выставлено оцепление.

«Выезжали к месту пожара, поднимали коптер. Там детонация достаточно сильная, в поле разбросаны снаряды, к сожалению. Будет работа и для сапёров. Продолжаются единичные детонирования, не готов сказать, сколько по времени это будет продолжаться, но специалисты работают на месте», — цитирует его РИА Новости.

Также по теме «Их жизни ничего не угрожает»: при детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма пострадали два человека Утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма на территории одной из воинских частей произошло возгорание, что привело к детонации...

Кроме того, при разлёте боеприпасов оказались повреждены железнодорожные пути в Джанкойском районе, из-за чего задерживалось движение пассажирских поездов. Железнодорожное полотно уже восстановили, но движение возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка. Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — заметил глава Крыма.

Он добавил, что пока власти региона находятся в режиме ЧС регионального характера, границы которого увеличиваются с учётом пострадавших населённых пунктов в Джанкойском районе. Как только завершится детонация, начнётся обход комиссией повреждённых домовладений, которым окажут необходимую помощь.

Напомним, 9 августа на аэродроме Саки неподалёку от населённого пункта Новофёдоровка произошла детонация нескольких авиационных снарядов. В Минобороны отмечали, что «никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

«В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», — говорил источник РИА Новости в оборонном ведомстве.

В результате ЧП погиб один человек, девять получили ранения.