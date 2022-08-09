Родным и близким будет оказана помощь: один человек погиб после взрывов в Новофёдоровке
- Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
- РИА Новости
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09 августа 2022
Источник Telegram-канала «Военная хроника» в авиационном полку Новофёдоровки сообщил, что причиной детонации не был ракетный удар: «Что-то произошло на складе боеприпасов».
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Ситуация в Новофёдоровке «локализована и находится под контролем», сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Ещё раз повторю: общей эвакуации по району нет. Отселены будут только жители домов, находящихся в непосредственной близости от военного аэродрома. Сейчас проводится обход, определяется размер ущерба, но основные комиссии будут работать завтра. Без помощи никого не оставим, поможем всем без исключения. Держу ситуацию на контроле, нахожусь на месте», — добавил он.
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Один человек погиб после взрывов в районе Новофёдоровки, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«В плане причин произошедшего надо опираться на официальный комментарий Минобороны, там всё чётко изложено. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана», — написал он в Telegram-канале.
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Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что 30 человек из Новофёдоровки вывозят в посёлок Прибрежное, их разместят в общежитии аграрного колледжа.
«Там всё готово к приёму людей. Организовано горячее питание», — написал он в своём Telegram-канале.
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Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что в Сакскую районную больницу после взрывов на аэродроме доставлены пятеро пострадавших, в том числе один ребёнок.
Один из пострадавших находится в операционной, четырём оказали амбулаторную помощь.
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Вид на пляж вблизи Новофёдоровки.
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Глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе.
«Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счёт республики. Будем информировать о том, что происходит», — написал он в Telegram-канале.
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Советник главы Крыма Олег Крючков в своём Telegram-канале назвал фейком распространившиеся в соцсетях сообщения о введении на территории полуострова чрезвычайного положения.
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Около 30 человек эвакуированы в Новофёдоровке из прилегающих к аэродрому домов, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Людей расселят в пансионатах и гостиницах.
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Жительница Крыма Александра Киселёва рассказала RT о взрывах на аэродроме вблизи Новофёдоровки.
«Произошло уже порядка 13 сильных взрывов, и периодически между ними в промежутках слышны, доносятся менее громкие взрывы. Честно, это просто череда взрывов: сильный, слабый, сильный, слабый. Сейчас пока что спокойно, тихо, но видно, что дым идёт со стороны авиабазы», — добавила очевидица.