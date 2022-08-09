Родным и близким будет оказана помощь: один человек погиб после взрывов в Новофёдоровке

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что один человек погиб после детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки вблизи Новофёдоровки. По его словам, власти окажут всю необходимую помощь семье погибшего. Ранее в республиканском Минздраве отмечали, что в результате ЧП пострадали пять человек. Как добавил Аксёнов, в данный момент ситуация локализована и находится под контролем.

Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка

РИА Новости