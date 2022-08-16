«Их жизни ничего не угрожает»: при детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма пострадали два человека

Утром 16 августа в Джанкойском районе Крыма на территории одной из воинских частей произошло возгорание, что привело к детонации хранившихся там боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Как заявил глава региона Сергей Аксёнов, в результате инцидента пострадали два человека, их жизни ничего не угрожает. По данным Минздрава, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, другой получил лёгкие травмы. После инцидента из близлежащего к месту ЧП села Майского эвакуировали порядка 2 тыс. человек.

В одной из воинских частей в Джанкойском районе на севере Крымского полуострова произошло возгорание, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«16 августа около 6:15 мск в районе населённого пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

Одновременно с этим возник пожар на территории трансформаторной подстанции в Джанкое. Как указали в пресс-службе Минэнерго, нарушения электроснабжения потребителей не возникло. На момент публикации статьи пожар локализован.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, при детонации боеприпасов пострадали двое гражданских лиц.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идёт эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы», — указал он в своём Telegram-канале.

В республиканском Минздраве также рассказали о состоянии пострадавших в результате инцидента в Джанкойском районе.

«По состоянию на 09:00 в результате происшествия в Джанкойском районе пострадали двое человек. Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы лёгкой степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным председателя сельского совета — главы администрации сельского поселения Майского Николая Карпеца, эвакуированы около 2 тыс. жителей, сообщает РИА Новости.

Также по теме Родным и близким будет оказана помощь: один человек погиб после взрывов в Новофёдоровке Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что один человек погиб после детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки вблизи...

«Эвакуированные жители сёл Азовское и Майское Джанкойского района временно размещены в школах сёл Кондратьево, Табачное, Победное. Все расходы производятся за счёт средств резервного фонда», — добавил Аксёнов.

9 августа на аэродроме Саки вблизи Новофёдоровки в Крыму произошла детонация нескольких авиационных снарядов. «По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — говорилось в сообщении Минобороны РФ.

Источник РИА Новости в оборонном ведомстве также указывал на отсутствие признаков преднамеренных действий. «В качестве основной причины взрыва нескольких боеприпасов на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет», — говорил он.

В результате ЧП погиб один человек, ещё девять получили ранения.

Росавиация продлила ограничение на полёты на юг России до 23 августа

Росавиация в очередной продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Также озвучена рекомендация к авиакомпания по организации перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

«Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», — подчеркнули в Росавиации.

Напомним, что Росавиация ввела ограничения на полёты на юг России 24 февраля, в день начала спецоперации в поддержку республик Донбасса. Изначально ограничения были введены до 2 марта.