Два человека пострадали при детонации боеприпасов в Крыму
- РИА Новости
«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — заявил он.
По словам Аксёнова, в настоящее время проводится эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону.
Как сообщал «Крым 24», рано утром 16 августа пользователи социальных сетей сообщили, что в селе Майском Джанкойского района произошло возгорание.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что выехал на место ЧП.
Как утверждает руководитель администрации сельского поселения Николай Карпец, около 2 тыс. жителей эвакуированы из-за детонации боеприпасов в селе Майском Джанкойского района Крыма.