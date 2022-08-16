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Два человека пострадали при детонации боеприпасов в Крыму

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В результате возгорания на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в Крыму и последующей детонации пострадали два человека, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Два человека пострадали при детонации боеприпасов в Крыму
  • РИА Новости

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — заявил он.

По словам Аксёнова, в настоящее время проводится эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону.

Как сообщал «Крым 24», рано утром 16 августа пользователи социальных сетей сообщили, что в селе Майском Джанкойского района произошло возгорание.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что выехал на место ЧП.

Как утверждает руководитель администрации сельского поселения Николай Карпец, около 2 тыс. жителей эвакуированы из-за детонации боеприпасов в селе Майском Джанкойского района Крыма.

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