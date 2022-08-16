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Аксёнов заявил, что выехал на место ЧП в село Майское на севере Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что выехал на место ЧП в село Майское на севере полуострова.
Аксёнов заявил, что выехал на место ЧП в село Майское на севере Крыма
  • РИА Новости

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал Аксёнов в Telegram.

Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков отметил, что детали и обстоятельства инцидента в селе Майское выясняются, на месте работают все республиканские службы.

Как сообщал «Крым 24», равно утром 16 августа пользователи социальных сетей сообщили, что в селе Майское Джанкойского района произошло возгорание.

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