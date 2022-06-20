Аксёнов: сухопутная часть полуострова и Крымский мост максимально прикрыты ПВО

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сухопутная часть полуострова, а также Крымский мост надёжно прикрыты средствами противовоздушной обороны.

«Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на полуострове «ничего никому не угрожает».

«С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост», — сказал Аксёнов.

Ранее глава Крыма заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», спасены пять человек, из них трое получили ранения, поиски остальных продолжаются.