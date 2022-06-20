Аксёнов: сухопутная часть полуострова и Крымский мост максимально прикрыты ПВО

Короткая ссылка
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сухопутная часть полуострова, а также Крымский мост надёжно прикрыты средствами противовоздушной обороны.
Аксёнов: сухопутная часть полуострова и Крымский мост максимально прикрыты ПВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Территория вся прикрыта... По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на полуострове «ничего никому не угрожает».

«С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост», — сказал Аксёнов.

Ранее глава Крыма заявил, что украинские военные нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», спасены пять человек, из них трое получили ранения, поиски остальных продолжаются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить