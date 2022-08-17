«Ответ может быть только один»: в Москве отреагировали на заявления офиса Зеленского о разрушении Крымского моста

В Киеве должны понимать, что любая атака на Крымский мост — это красная линия для Москвы, ответом может стать полная зачистка правительственного корпуса Украины, заявили в Совфеде. Эксперты также отметили, что гражданская инфраструктура Крымского полуострова надёжно защищена российскими военными. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен.

Представителям киевского режима следует задуматься о том, с каким ответом они столкнутся в случае атаки на Крымский мост, заявил RT сенатор Совета Федерации Игорь Морозов.

«Если вдруг по указанию Зеленского будет нанесён удар по Крымскому мосту, то ответ может быть только один: зачистить до асфальта весь правительственный корпус в Киеве. И это будет ещё недостаточной мерой, чтобы остановить зарвавшихся украинских политиканов. Крымский мост — это не просто красная линия. Это символ для всего российского народа, для населения Крыма», — сказал Морозов.

Ранее украинские официальные лица вновь выступили с угрозами в адрес Крымского моста. На этот раз подобным заявлением отметился советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британскому изданию The Guardian.

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал Подоляк.

Он также обратился к странам Запада с просьбой о предоставлении новых реактивных систем залпового огня, чтобы «посеять хаос» в рядах российских вооружённых сил.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что на саммите НАТО в июне обсудил с министром обороны Великобритании план уничтожения Крымского моста. Позднее зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что не осведомлён о том, чтобы такие переговоры имели место. «Я ничего не слышал об этом», — цитирует его РИА Новости.

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Как отметил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, все заявления украинских властей про Крымский полуостров так и останутся «их болезненной фантазией».

«Крымский мост надёжно защищён. Я сам это знаю: я был в полку, который защищает мост и с воздуха, и под водой, и на воде, и с обоих берегов. Так что он хорошо защищён. И у них никогда не получится нанести удар по Крымскому мосту. А то, что они фантазируют себе, грозят, — это они надувают щёки. Все их надежды, что они мост взорвут, Крым вернут, — это для них останется болезненной фантазией», — заявил он в беседе с RT.

Запорожская АЭС

Представители ООН должны осудить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, а не игнорировать их, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, во всемирной организации принимают только позицию стран Запада, но не видят и не слышат мнение остальной части мира.

«Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в «Организацию определённых наций», так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижения геополитических интересов исключительно англосаксов. Чисто как у Оруэлла, где все равны, но некоторые равнее», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

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Наряду с этим в МИД России назвали «очередным антироссийским вбросом» статью газеты The Wall Street Journal о том, что Москва якобы ворует электроэнергию с Запорожской АЭС для последующей продажи. Как отметили российские дипломаты, у авторов американского издания «полная деградация причинно-следственных связей», поскольку ВСУ обстреливают не только ЗАЭС, но и Каховскую ГЭС в Херсонской области.

«Вывод напрашивается сам собой: уничтожая энергетическую инфраструктуру, киевский режим подвергает опасности ядерного катаклизма многомиллионное население Европейского континента при попустительстве Вашингтона», — говорится в сообщении.

«Кризис ради гегемонии США»

Соединённые Штаты пытаются притвориться невиновными в разжигании украинского кризиса, но не смогут обмануть международное сообщество. Об этом говорится в статье обозревателя китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлиня.

«Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костёр. А также это конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии», — отмечает автор.

По его мнению, Вашингтон заинтересован в разжигании конфликта с Москвой, поскольку это позволяет усилить контроль над Европой.

Накануне Владимир Путин, обращаясь к участникам Московской конференции по международной безопасности, заявил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему евробезопасности и сколачивает новые военные альянсы ради сохранения собственного доминирования.

«Для удержания своей гегемонии ему нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «Анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружением, в том числе тяжёлым», — отметил президент РФ.