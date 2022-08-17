«Ответ может быть только один»: в Москве отреагировали на заявления офиса Зеленского о разрушении Крымского моста
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
Представителям киевского режима следует задуматься о том, с каким ответом они столкнутся в случае атаки на Крымский мост, заявил RT сенатор Совета Федерации Игорь Морозов.
«Если вдруг по указанию Зеленского будет нанесён удар по Крымскому мосту, то ответ может быть только один: зачистить до асфальта весь правительственный корпус в Киеве. И это будет ещё недостаточной мерой, чтобы остановить зарвавшихся украинских политиканов. Крымский мост — это не просто красная линия. Это символ для всего российского народа, для населения Крыма», — сказал Морозов.
Ранее украинские официальные лица вновь выступили с угрозами в адрес Крымского моста. На этот раз подобным заявлением отметился советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью британскому изданию The Guardian.
«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», — сказал Подоляк.
Он также обратился к странам Запада с просьбой о предоставлении новых реактивных систем залпового огня, чтобы «посеять хаос» в рядах российских вооружённых сил.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что на саммите НАТО в июне обсудил с министром обороны Великобритании план уничтожения Крымского моста. Позднее зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил, что не осведомлён о том, чтобы такие переговоры имели место. «Я ничего не слышал об этом», — цитирует его РИА Новости.Также на russian.rt.com «Говорят об оправданности спецоперации»: в России ответили на заявления Киева о Черноморском флоте и «возврате» Крыма
Как отметил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, все заявления украинских властей про Крымский полуостров так и останутся «их болезненной фантазией».
«Крымский мост надёжно защищён. Я сам это знаю: я был в полку, который защищает мост и с воздуха, и под водой, и на воде, и с обоих берегов. Так что он хорошо защищён. И у них никогда не получится нанести удар по Крымскому мосту. А то, что они фантазируют себе, грозят, — это они надувают щёки. Все их надежды, что они мост взорвут, Крым вернут, — это для них останется болезненной фантазией», — заявил он в беседе с RT.
Запорожская АЭС
Представители ООН должны осудить обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины, а не игнорировать их, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, во всемирной организации принимают только позицию стран Запада, но не видят и не слышат мнение остальной части мира.
«Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в «Организацию определённых наций», так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижения геополитических интересов исключительно англосаксов. Чисто как у Оруэлла, где все равны, но некоторые равнее», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
Наряду с этим в МИД России назвали «очередным антироссийским вбросом» статью газеты The Wall Street Journal о том, что Москва якобы ворует электроэнергию с Запорожской АЭС для последующей продажи. Как отметили российские дипломаты, у авторов американского издания «полная деградация причинно-следственных связей», поскольку ВСУ обстреливают не только ЗАЭС, но и Каховскую ГЭС в Херсонской области.
«Вывод напрашивается сам собой: уничтожая энергетическую инфраструктуру, киевский режим подвергает опасности ядерного катаклизма многомиллионное население Европейского континента при попустительстве Вашингтона», — говорится в сообщении.
«Кризис ради гегемонии США»
Соединённые Штаты пытаются притвориться невиновными в разжигании украинского кризиса, но не смогут обмануть международное сообщество. Об этом говорится в статье обозревателя китайского издания «Чжунго цзюньван» Се Линьлиня.
«Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало подбрасывать дрова в костёр. А также это конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии», — отмечает автор.
По его мнению, Вашингтон заинтересован в разжигании конфликта с Москвой, поскольку это позволяет усилить контроль над Европой.
Накануне Владимир Путин, обращаясь к участникам Московской конференции по международной безопасности, заявил, что коллективный Запад целенаправленно разваливает систему евробезопасности и сколачивает новые военные альянсы ради сохранения собственного доминирования.
«Для удержания своей гегемонии ему нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «Анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружением, в том числе тяжёлым», — отметил президент РФ.
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