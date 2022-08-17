Солдаты ВСУ выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган»

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты с минами из РСЗО «Ураган».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 07:00 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган» (оснащённые противопехотными минами ПФМ «Лепесток»)», — сообщается в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что со стороны украинских войск был открыт огонь по населённым пунктам Верхнеторецкое, Зайцево Южное и Еленовка, в том числе с использованием снарядов калибра 155 мм.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайскому.