Глава крымского парламента Константинов заявил об активизации киевской агентуры
Таким образом он прокомментировал взрывы в Джанкойском районе Крыма.
«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться», — написал он в своём Telegram.
По его мнению, существование киевского режима опасно «для всего человечества».
Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии. Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.
После взрывов в Джанкойском районе в Крыму увеличили зону действия режима ЧС.