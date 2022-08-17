Глава крымского парламента Константинов заявил об активизации киевской агентуры

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что агентура киевского режима получила сигнал активизироваться.

Таким образом он прокомментировал взрывы в Джанкойском районе Крыма.

«Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться», — написал он в своём Telegram.

По его мнению, существование киевского режима опасно «для всего человечества».

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии. Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.

После взрывов в Джанкойском районе в Крыму увеличили зону действия режима ЧС.