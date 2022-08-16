В Крыму увеличили зону действия режима ЧС после взрывов в Джанкойском районе
- РИА Новости
Об этом сообщает администрация региона в своём Telegram.
«С учётом пострадавших населённых пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введённой ранее ЧС регионального характера», — приводится заявление Аксёнова.
Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.
Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.