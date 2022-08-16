военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Крыму увеличили зону действия режима ЧС после взрывов в Джанкойском районе

Короткая ссылка
Зона действия регионального режима чрезвычайной ситуации на полуострове была расширена после ЧП в Джанкойском районе региона, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
В Крыму увеличили зону действия режима ЧС после взрывов в Джанкойском районе
  • РИА Новости

Об этом сообщает администрация региона в своём Telegram.

«С учётом пострадавших населённых пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введённой ранее ЧС регионального характера», — приводится заявление Аксёнова.

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить