В Крыму увеличили зону действия режима ЧС после взрывов в Джанкойском районе

Зона действия регионального режима чрезвычайной ситуации на полуострове была расширена после ЧП в Джанкойском районе региона, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Об этом сообщает администрация региона в своём Telegram.

«С учётом пострадавших населённых пунктов в Джанкойском районе увеличиваются границы введённой ранее ЧС регионального характера», — приводится заявление Аксёнова.

Ранее в Минобороны России заявили, что склад военного назначения в районе населённого пункта Джанкой пострадал в результате диверсии.

Также в ведомстве отметили, что диверсия нанесла ущерб ряду гражданских объектов.