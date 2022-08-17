В офисе Зеленского заявили, что Крымский мост «должен быть уничтожен»
По его мнению, мост, соединяющий Крым с остальной частью России, «незаконный». Кроме того, Подоляк отметил большое военное значение транспортной артерии.
«Такие объекты должны быть уничтожены», — заявил он в интервью The Guardian.
Ранее на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что попытка атаковать Крымский мост приведёт к сокрушительному ответу.
По его словам, за подобную провокацию киевский режим получит удар, от которого не сможет оправиться.