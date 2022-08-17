В офисе Зеленского заявили, что Крымский мост «должен быть уничтожен»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинское руководство планирует уничтожить Крымский мост.

По его мнению, мост, соединяющий Крым с остальной частью России, «незаконный». Кроме того, Подоляк отметил большое военное значение транспортной артерии.

«Такие объекты должны быть уничтожены», — заявил он в интервью The Guardian.

Ранее на Украине заявили, что Киев атакует Крымский мост при «первой возможности».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что попытка атаковать Крымский мост приведёт к сокрушительному ответу.

По его словам, за подобную провокацию киевский режим получит удар, от которого не сможет оправиться.