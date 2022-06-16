Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью НТВ заявил, что угрозы со стороны Украины, в том числе планы атаковать Крымский мост, потерпят крах.
Лавров заявил, что угрозы со стороны Украины атаковать Крымский мост потерпят крах
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  • © MFA Russia

Он выразил надежду, что, кроме политиков, безответственно требующих поставить Украине всё, что она пожелает, «всё-таки есть люди военные, которые соображают, о чём идёт речь» и осознают сопряжённые с этим риски.

Лавров привёл в пример заявление украинского президента Владимира Зеленского, который просит передать Киеву дальнобойные вооружения, утверждая, что не будет атаковать цели на российской территории.

«А Крым он считает территорией России? А Донбасс он считает территорией ДНР и ЛНР?» — обратил внимание министр.

Лавров добавил, что «уже кто-то из говорящих голов» Зеленского произнёс угрозу про Крымский мост. Глава МИД отметил, что у России армия ответственная и «все эти угрозы берутся на заметку», поскольку «дыма без огня не бывает».

«И я убеждён, что все эти планы потерпят полный крах», — цитирует его ТАСС.

Ранее генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

В Кремле подчеркнули, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимаются российскими военными. 

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