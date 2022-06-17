СК России расследует высказывание генерал-майора ВСУ Марченко об ударе по Крымскому мосту

Следственный комитет России даст правовую оценку заявлению генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооружённых сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.

Ранее Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.

Он аргументировал это тем, что Крымский мост якобы является путём для «подтягивания российских резервов».

В Кремле подчеркнули, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимают российские военные.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что получило техническую документацию Крымского моста, в которой есть данные об «опорах» и «всей инфраструктуре комплекса».