СК России расследует высказывание генерал-майора ВСУ Марченко об ударе по Крымскому мосту
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«Следователи Следственного комитета Российской Федерации дадут правовую оценку высказываниям генерал-майора Вооружённых сил Украины Дмитрия Марченко, который угрожал возможным нанесением удара по Крымскому мосту», — говорится в сообщении.
Ранее Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.
Он аргументировал это тем, что Крымский мост якобы является путём для «подтягивания российских резервов».
В Кремле подчеркнули, что безопасность Крыма гарантирована превентивными и дополнительными мерами, которые принимают российские военные.
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что получило техническую документацию Крымского моста, в которой есть данные об «опорах» и «всей инфраструктуре комплекса».