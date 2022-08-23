«Мишень для ВС России»: как США наращивают поставки вооружений на Украину

Киев бесконечно накапливает оружие, поставляемое Западом, и полностью отказывается от дипломатии. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В очередной транш США вошли, в частности, боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники Sky Eagle и высокоскоростные ракеты Harm. Однако эксперты считают, что всё это оружие станет потенциальной целью для ВС РФ и будут уничтожено.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал киевский режим за политику по бесконечному накоплению оружия, поставляемого Западом, и «полный отказ от дипломатии».

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По его словам, Киев не заботится о собственном населении, «категорически отвергая дипломатические усилия» и концентрируясь исключительно «на накоплении западного оружия».

Напомним, 19 августа Соединёнными Штатами был одобрен новый пакет военной помощи Киеву на $775 млн.

«Сегодня Министерство обороны (США. — RT) объявляет о выделении средств в рамках президентских полномочий на оказание помощи в сфере безопасности на сумму до $775 млн с целью обеспечения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — говорится в пресс-релизе на сайте Пентагона.

В новый пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, 15 беспилотников Sky Eagle, высокоскоростные противолокационные ракеты Harm, а также 1,5 тыс. противотанковых управляемых ракет TOW с трубчатой пусковой установкой, оптическим слежением и проводным управлением. Кроме того, в новом пакете значится 16 гаубиц калибра 105 мм и 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 40 бронемашин MaxxPro с защитой от мин и нападений из засад, оснащённых катковыми минными тралами, а также 50 бронированных высокомобильных колёсных транспортных средств многоцелевого назначения (HMMWV). Помимо этого, Пентагон доставит на Украину 1 тыс. ПТРК Javelin и 2 тыс. противотанковых снарядов.

Американские поставки

Как заявили в Пентагоне, Вашингтон будет поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется».

«Как ясно дал понять президент (Соединённых Штатов Джо. — RT) Байден, пока Украина защищает свою демократию, мы будем поддерживать её столько, сколько потребуется», — сообщила пресс-служба Минобороны США.

В Пентагоне также отметили, что Вашингтон продолжит регулярно поставлять Киеву управляемые снаряды дальностью 70 км для РСЗО HIMARS, направит через два-три месяца системы NASAMS и уже в конце августа передаст барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.

РСЗО HIMARS

Legion-Media

© Mariusz Burcz

«Мы продолжим поставлять (управляемые ракеты. — RT) GMLRS на регулярной основе, — сообщили в Пентагоне. — Касательно (ЗРК. — RT) NASAMS: мы ожидаем, что они будут доставлены в ближайшие два-три месяца. С (барражирующими боеприпасами. — RT) Phoenix Ghost планируются регулярные поставки. Они начнутся позднее в этом месяце, но в перспективе мы сможем обновлять их запасы и обеспечивать (Украину. — RT) достаточным количеством единиц Phoenix Ghost на регулярной основе».

Ранее, 8 августа, Пентагон также объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на сумму $1 млрд, который включал боеприпасы для HIMARS и NASAMS. При этом в Минобороны США отказались уточнить, о каком количестве таких вооружений идёт речь, мотивировав это нежеланием «давать России информацию о каждой мельчайшей подробности».

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Помимо снарядов для РСЗО и ЗРК, Вашингтон также выделил украинской стороне 75 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 20 миномётных систем калибра 120 мм и 20 тыс. миномётных снарядов калибра 120 мм, противопехотные мины Claymore. Кроме того, США выделили киевскому режиму 1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

В Пентагоне сообщали, что, помимо этого, поставили на Украину 16 реактивных систем залпового огня HIMARS (об уничтожении не менее семи таких РСЗО информировали в Минобороны России), более 1,4 тыс. зенитно-ракетных систем (ЗРС) Stinger, 126 гаубиц калибра 155 мм и снаряды к ним, две ЗРС NASAMS, 20 вертолётов Ми-17, сотни бронированных машин, 200 бронетранспортёров (БТР) М113, более 10 тыс. гранатомётов и единиц стрелкового оружия, а также свыше 59 млн патронов к нему. Соединённые Штаты также направили Киеву более 700 беспилотников Switchblade, свыше 120 тактических БПЛА Phoenix Ghost и беспилотные летательные аппараты Puma.

В общей сложности Вашингтон выделил Украине около $10,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена.

«Сбиваются достаточно просто»

Как отметил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT, характер поставок оружия на Украину со стороны США говорит о том, что Вашингтон не волнует гибель мирного населения.

«Но самое страшное, что об этом не беспокоится и сам Киев, который проводит несамостоятельную политику, зависимую от Вашингтона. Киевский режим — это марионетка в руках американских властей, которую они используют в своих геополитических целях по противодействию России», — заявил аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов сообщил в комментарии RT, что Киев за счёт поставок американского оружия пытается «продлить агонию своего режима».

«Чтобы дольше оставаться у власти, киевскому режиму нужны новые поставки оружия, в первую очередь со стороны США, а также всё больше новобранцев, которые слабо обучены, но которых украинским властям не жалко пустить в расход», — полагает он.

Однако, как отметил Кнутов, то количество оружия, которое поставляется Соединёнными Штатами, недостаточно для того, чтобы изменить ход спецоперации РФ или «как-то переломить ситуацию на поле боя».

Военнослужащий ВС РФ в селе Александровка Херсонской области

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Это оружие в основном способно лишь на то, чтобы терроризировать мирное население и вызывать у него панику. По-прежнему с помощью HIMARS обстреливаются города, которые освобождены российской армией, погибают мирные жители. Кроме того, киевский режим с помощью американского оружия реализует свои провокации в районе Запорожской АЭС, которые могут обернуться техногенной катастрофой для всего континента», — заявил эксперт.

Кнутов также считает, что беспилотники, которые уже поступают на Украину и которые Вашингтон только планирует передать Киеву, не представляют большой угрозы для ВС России.

«Российские ПВО с ними эффективно борются, практически ежедневно в отчётах Минобороны РФ мы слышим о сбитых БПЛА украинской стороны. Единственное, что может пригодиться киевскому режиму, — это увязка беспилотников с дальнобойными артиллерийскими системами, которые поставили США. Это может повлиять на оперативность ведения огня, увеличить её. Но, учитывая темпы уничтожения БПЛА российской стороной, вполне возможно, что ВСУ не успеют таким образом использовать эти беспилотники. К тому же для этого нужны определённые умения, которыми новобранцы в ВСУ не обладают», — сказал аналитик.

Кнутов также считает, что беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые США намерены поставить Киеву, будут использоваться в основном против ЛДНР.

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«Их будут применять при обстрелах мирного населения и инфраструктурных объектов. Но они не будут играть никакой принципиальной роли в противостоянии с ВС РФ и силами ЛДНР, поскольку союзные войска эффективно применяют методы борьбы с такими БПЛА. В частности, ими используются зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ЗРК «Тор», переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», а также электромагнитное оружие, в частности комплексы «Ступор», которые фактически глушат связь БПЛА с пунктом управления и выводит его из строя», — сказал эксперт.

При этом Кнутов исключил задействование американских беспилотников в провокациях против Крыма.

«Эти вооружения не способны достичь территории полуострова, если будут запущены с районов, которые ещё контролируются ВСУ. Не думаю, что эти поставки беспилотников и барражирующих боеприпасов увеличат опасность диверсий в Крыму», — отметил аналитик.

Кнутов добавил, что те БПЛА, которые могли бы достигнуть территории полуострова, США передавать Киеву не намерены, поскольку опасаются в том числе того, что они будут перехвачены российскими ВС и изучены.

«Но даже если такие беспилотники были бы поставлены Киеву и отправлены в направлении Крыма, российские ВС уничтожили бы их ещё во время полёта», — сказал эксперт.

Коновалов отметил, что из всего перечня нового пакета военной помощи Киеву можно отметить лишь высокоскоростные противолокационные ракеты Harm.

«Они имеют дальность действия около 50 км и могут использоваться для контрбатарейных радаров. Но и они станут потенциальной целью для ВС РФ, которые вполне могут их уничтожить. При этом интересно, как американцы будут поставлять Киеву ещё тысячу ПТРК Javelin, учитывая, что их не хватает даже в армии США, а производственных мощностей недостаточно, чтобы быстро восполнить недостачу. Вполне возможно, что деньги, предназначенные на эти вооружения для Украины, впоследствии будут просто распилены в Пентагоне», — заявил эксперт.

Пентагон

Gettyimages.ru

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Кнутов, в свою очередь, обратил внимание на то, что почти всё оружие, которое было у ВСУ до начала спецоперации, уже уничтожено ВС РФ.

«По большому счёту, если бы не новые поставки США и других стран НАТО, все задачи по демилитаризации Украины были бы уже давно выполнены. Сейчас ВСУ поддерживает свою боеспособность исключительно за счёт западной помощи. Но российские войска планомерно уничтожают и её, в частности семь HIMARS, установки американского противокорабельного комплекса Harpoon, боеприпасы к ним, а также другие вооружения стандарта НАТО. ВС РФ вскоре смогут свести к минимуму применение HIMARS за счёт ликвидации таких РСЗО», — отметил аналитик.

По словам Коновалова, у России есть все необходимые вооружения, способные отразить возможные атаки ВСУ с применением американского оружия, поставляемого Киеву.

«Все провокации отражаются довольно успешно. На данный момент нет каких-либо причин, чтобы текущая ситуация в ходе СВО как-то изменилась в связи с поставками американского оружия. Как и HIMARS вместе c другими аналогичными системами, беспилотники США — мишень для ВС России и их ПВО, ничего в этом особенного нет, такие вооружения сбиваются достаточно просто», — заключил эксперт.