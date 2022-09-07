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Украина получила машины с противокорабельными ракетами Harpoon

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Украина получила от западных стран противокорабельные ракеты Harpoon, смонтированные США на автомобильной платформе, заявил замминистра обороны Соединённых Штатов по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.
Украина получила машины с противокорабельными ракетами Harpoon
  • globallookpress.com
  • © U.S. Department of Defense

«Скажу также, что имеют место невероятные инновации... У одной страны, называть которую я не буду, имелись «Гарпуны»... морского базирования», — цитирует его ТАСС.

По словам Лапланта, партнёры предложили США «что-то с ними сделать». Американские специалисты сняли ракеты с корабля упомянутого государства, разместили их на грузовиках с платформами, в то время как на других находился источник питания. Объекты соединялись кабелем.

Замглавы Пентагона уточнил, что военные инструкторы США также обучили на своей территории украинских военных применению нового вооружения в конце мая.

24 июля в Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Сообщалось, что при ударе были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины.

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