Украина получила машины с противокорабельными ракетами Harpoon
- globallookpress.com
- © U.S. Department of Defense
«Скажу также, что имеют место невероятные инновации... У одной страны, называть которую я не буду, имелись «Гарпуны»... морского базирования», — цитирует его ТАСС.
По словам Лапланта, партнёры предложили США «что-то с ними сделать». Американские специалисты сняли ракеты с корабля упомянутого государства, разместили их на грузовиках с платформами, в то время как на других находился источник питания. Объекты соединялись кабелем.
Замглавы Пентагона уточнил, что военные инструкторы США также обучили на своей территории украинских военных применению нового вооружения в конце мая.
24 июля в Минобороны России заявили, что российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon. Сообщалось, что при ударе были выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава Военно-морских сил Украины.